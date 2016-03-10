به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شهرداری اراک، فاطمه عسگری در تشریح اقدامات سازمان زیباسازی شهرداری اراک در طرح استقبال از نوروز ۹۵ گفت: سازمان زیباسازی با هدف ایجاد شادابی و نشاط شهروندان و همچنین در راستای ارائه خدمات شایسته به میهمانان نوروزی، ۷۰ پروژه و برنامه‌ ویژه را در زمینه زیباسازی شهر اراک در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: این ۷۰پروژه در هفت بخش شامل ۱۹پروژه نقاشی دیواری،۳۰ مورد المان و اثر حجمی، چهار پروژه نورپردازی، هفت پروژه مبلمان شهری، دو پروژه آذین‌بندی و نورآرایی و شش پروژه پیرایش و حذف زواید بصری و یک مسابقه عکاسی می‌باشد را به انجام می‌رساند و سایر طرح‌های این سازمان نیز در سال آینده چهره اراک را به صورتی زیباتر ترسیم خواهد كرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اراک گفت: ۳۰ المان و اثر حجمی برای نصب در نقاط مختلف سطح شهر اراک پیش‌بینی شده، که هفت عدد از این المان‌ها شامل ابر بهاری، رویش زندگی، پسر کتاب‌خوان، درخت‌ هفت سین، دار قالی، ماشین و هفت سین آرم شهرداری، از طرح‌های منتخب فراخوان ملی طراحی المان‌های شهری اراک بوده که توسط هنرمندان و صاحبان این آثار در حال اجرا و نصب است.

وی در ادامه افزود: به دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم ۱۵ اثر منتخب این فراخوان را اجرا کنیم اما این سازمان به طراحی و ساخت شش عدد المان نوروزی جدید و همچنین بازسازی، مرمت و رنگ‌آمیزی ۱۷ المان‌ سال‌های قبل اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اراک همچنین با اشاره به اجرای ۱۹ پروژه نقاشی‌ دیواری به متراژ بیش از سه هزار مترمربع تا نوروز ۹۵، گفت: محتوای این نقاشی‌ها، هویتی، مذهبی، ایثار و شهادت، کودکانه، نقوش سنتی، گل و طبیعت و همچنین شادی و نشاط است.

عسگری با تاکید بر پیرایش و پاکسازی چهره شهر و حذف زواید بصری تصریح کرد: در این راستا این سازمان با اجرای هفت پروژه به پیرایش و حذف زوائد بصری در فضاهای شهر اراک اقدام کرده که شامل برش و جمع‌آوری تابلوها و پلاکاردهای غیرمجاز، جمع‌آوری و تعویض سایبان‌های فرسوده، پاکسازی دیوارهای آلوده به برچسب و تراکت‌های تبلیغاتی و حذف تبلیغات نامزدهای انتخابات، رنگ آمیزی دیوارهای بدمنظر و آلوده به شعارنویسی و جمع‌آوری مبلمان و المان‌های فرسوده است.

مدیر عامل سازمان زیباسازی در پایان با اشاره به برنامه های فرهنگی که در طرح نوروز 95 در دستور کار این سازمان قرار دارد خاطرنشان ساخت: برگزاری مسابقه عکاسی با عنوان خاطرات بهاری با نقاشی‌های دیواری، المان‌ها و آثار هنری نصب شده در سطح شهر اراک، از جمله برنامه‌های این سازمان به مناسبت استقبال از نوروز است.