به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای زیباسازی شهر تهران با حضور مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهدی قربانی معاون امور مناطق، امیرحسین مددی معاون فرهنگی و هنرهای شهری، نمایندگان خدمات شهری، رؤسای زیباسازی مناطق ۲۲ گانه و جمعی از مدیران تخصصی این سازمان برگزار شد.
این جلسه با هدف بررسی روند اجرای پروژههای جاری و تصمیمگیری درباره طرحهای جدید در حوزه مبلمان شهری، نقاشیهای دیواری و المانهای هویتی پایتخت تشکیل شد.
در ابتدای نشست موضوع اصلاح و بازنگری در نقاشیهای جدارههای محور شهید یاسینی در منطقه ۱۳ مطرح شد. پس از ارائه گزارش کارشناسان و اعمال تغییرات پیشنهادی، از جمله حذف برخی عناصر بصری نامناسب، طرح اصلاحشده به تصویب اعضای شورا رسید. این اقدام بخشی از سیاست سازمان زیباسازی در ارتقای کیفیت بصری معابر اصلی شهر به شمار میرود.
در ادامه طرح المانهای ورودی تهران در منطقه ۲۲ مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائهشده، این المانها با استفاده از بتنهای پر مقاومت طراحی شدهاند تا در برابر شرایط اقلیمی خاص منطقه، از جمله یخزدگی و ذوب مکرر، دوام بالایی داشته باشند. قرار است این سازهها در ۱۲ نقطه ورودی پایتخت از جمله اتوبان شهید همدانی، خرازی و آزادگان جانمایی شوند و نقش شاخصی در معرفی ورودیهای شهر ایفا کنند.
از دیگر محورهای مهم این جلسه طرحهای مرتبط با استفاده از مضامین شاهنامه و مشاهیر در مبلمان و سازههای شهری بود. به گفته معاون فرهنگی سازمان زیباسازی، این طرحها با هدف تقویت هویت ایرانی -اسلامی در سیمای تهران و بهرهگیری از ظرفیتهای ادبی و هنری کشور در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مقرر شد اجرای این طرحها با هماهنگی شورای فرهنگی و هنری و در قالب دستورالعملهای مصوب پیش برود.
بحث ساماندهی و هویتبخشی به میدانهای شاخص پایتخت، از جمله میدان کمالالملک، بخش دیگری از دستور کار شورا بود. اعضای جلسه با تأکید بر ضرورت احیای میادین به عنوان کانونهای فرهنگی و اجتماعی شهر، بر لزوم استفاده از طراحیهای نوین و متناسب با پیشینه تاریخی این فضاها تأکید کردند.
همچنین در حوزه دیوارنگاری، ادامه روند نقاشیهای دیواری در محورهای مهمی چون چمران، صیاد و امام علی (ع) مطرح شد؛ پروژههایی که به گفته مدیران سازمان، نقش مهمی در ارتقای خوانایی شهری و ایجاد تنوع بصری در معابر پرتردد پایتخت خواهند داشت.
در پایان جلسه مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر ضرورت شتاببخشیدن به روند اجرای پروژهها گفت: هدف ما این است که طرحهای هویتبخش و بهسازی شهری با دقت در انتخاب متریال، دوام و طول عمر بالا و در هماهنگی کامل با بافت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه اجرا شود.
به گفته وی تسریع در تکمیل این پروژهها علاوه بر ارتقای سیمای پایتخت، میتواند زمینهساز افزایش رضایتمندی شهروندان و ایجاد شهری با هویت بصری منسجمتر و پایدارتر باشد.
نظر شما