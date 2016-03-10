تداوم حملات ددمنشانه سعودی ها به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، جنگنده های سعودی مسجد الوراق در منطقه مسراخ در تعز را هدف قرار دادند.

منابع یمنی همچنین به حملات ددمنشانه جنگنده های سعودی به صرواح در غرب شهر مآرب در شمال شرق یمن اشاره کردند.

به گفته این منابع جنگنده های سعودی مرکز نظامی الحفا در شرق صنعا پایتخت یمن را نیز هدف قرار دادند.جنگنده های سعودی منطقه قاع الحقل در ضوران در استان ذمار را نیز هدف قرار دادند.

از سوی دیگر شبکه المیادین از درگیری های شدید در مرزهای یمن با عربستان و گلوله باران توپخانه ای سعودی ها به حرض در استان حجه در غرب یمن خبر دادند.

این در حالی است که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی، مواضع مزدوران سعودی را در شهر الحزم در استان الجوف هدف قرار دادند که شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.

در استان مآرب نیز منابع یمنی از شلیک موشک قاهره ۱ به مواضع متجاوزان و مزدوران در تداوین خبر دادند.