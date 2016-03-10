تحویل انبوه شناورهای تندروی «عاشورا» و«ذوالفقار» به سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، ده ها فروند شناور تندرو کلاس «عاشورا»، «ذوالفقار» و گشتی امداد و نجات که توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده، در بندرعباس به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل داده شد.

در مراسم الحاق رسمی این شناورهای تندرو به نیروی دریایی سپاه، سردار دهقان طی سخنانی با اشاره به ضرورت افزایش توان رزمی- دفاعی نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی گفت: به حول و قوه الهی و با همت متخصصان با ایمان و افتخار آفرین سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع امروز شاهد تحویل انبوهی از شناورهای تندرو تهاجمی عاشورا و ذوالفقار و گشتی امداد و نجات به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم.

وزیر دفاع با تقدیر از آمادگی و هوشیاری نیروی دریایی راهبردی سپاه و ارتش در صیانت و حراست از مرزهای آبی کشور، افزایش اقتدار دریایی را صرفاً به منظور استقرار و گسترش صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه دانست و خاطرنشان کرد: دکترین نظامی ایران بر پایه بازدارندگی موثر شکل گرفته و بر اساس آن قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند و ضامن صلح، ثبات و امنیت است و فقط متجاوزین باید از آن هراسان باشند.

وزیر دفاع با بیان اینکه امروز تهدیدات دریامحور از تهدیدات راهبردی به شمار می‌رود، بر تقویت همه جانبه و روزآمدسازی تجهیزات و امکانات نیروهای دریایی سپاه و ارتش که وظیفه حفاظت و حراست یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین آبراه‌های بین المللی، یعنی خلیج فارس را برعهده دارند، تأکید و آن را از اولویت های اصلی وزارت دفاع ذکر کرد.

سردار دهقان در رابطه با روند طراحی و ساخت انواع شناورها و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح افزود: سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با پیشتازی، پویایی، خلاقیت و نوآوری در این عرصه نقش منحصر به فردی در افزایش توان رزم دریایی نیروهای مسلح ایفا می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش های ارزنده مدیران، متخصصان، محققان و کارکنان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از همکاری و تعامل نزدیک فرماندهان و دریادلان نیروی دریایی سپاه تقدیر و تشکر کرد و گفت: در سایه این وحدت، همدلی و همزبانی امروز شاهد امنیت و آرامش در مرزهای آبی کشور هستیم.

در این مراسم همچنین سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه از ساخت شناورهای تندروی رزمی با «۸۰ نات» سرعت از سال آینده در کشورمان خبر داد.

وی گفت: در حالی که همه نیروی دریایی جهان از شناورهای تندرو با سرعت‌های زیر ۳۵ نات بهره می‌برند، نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اینک شناورهای تندروی رزمی با سرعت ۶۰ نات را در اختیار دارد.

سردار فدوی با اشاره به الحاق رسمی ده‌ها فروند شناور تندرو کلاس عاشورا، ذوالفقار و گشتی امداد و نجات به نیروی دریایی سپاه در بندرعباس افزود: این شناورها توسط متخصصان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: سال آینده هم ساخت شناورهای تندروی رزمی با ۸۰ نات سرعت نیز توسط وزارت دغاع آغاز می‌شود.

وی گفت: نیروی دریایی سپاه انقلاب اسلامی تنها نیروی دریایی جهان است که از چنین توانمندی هایی برخوردار است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: پویایی، خلاقیت و نوآوری و بهینه سازی تجهیزات و امکانات از شاخص های تولید تسلیحات در داخل کشور است.

سردار سرتیپ فدوی گفت: جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از نیروهای دریایی توانمند و مومن سپاهی و ارتشی، آمادگی کامل برای دفاع از مرزهای دریایی اش را دارد.