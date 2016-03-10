داور ازدادن کارت به تراکتوری ها پشیمان شد/درمورد بازی حرف نمی زنم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ عصر پنج شنبه در نشست خبری بعداز بازی با تراکتورسازی در حالیکه خیلی عصبانی بود، اظهار داشت: داور باید قاطع باشد ولی او امروز قاطع نبود و من نمی توانم همیشه در مورد داوری حرف نزنم.

وی سپس ادامه داد: داور امروز دو پنالتی دیگر برای ما نگرفت و پنالتی ما در نیمه اول هم ۱۰۰ درصد خطا و درست بود که نگرفت و بر نتیجه بازی تاثیر گذاشت.

اسکوچیچ با اشاره به اینکه امروز درمورد بازی حرف نمی زنم، گفت: امروز فقط در این نشست خبری می خواهم درباره پنالتی هایی که برایمان گرفته نمی شود حرف بزنم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با تاکید بر اینکه داوران امتیازات زیادی را از ما گرفته اند، ابراز داشت: داور چهار دقیقه وقت اضافه گرفت ولی بازی تا دقیقه پنج ادامه داشت که من متوجه این موضوع نیستم که چرا بازی ادامه داشت.

وی با اشاره به اینکه داور مدت زمان وقت اضافه را درست محاسبه نکرد، افزود: درست نیست زمانی که ما گل تساوی را زدیم، بازی را آن قدر ادامه دهند تا تراکتورسازی گل برتری را بزند.

اسکوچیچ سپس با تاکید بر اینکه وقتی اعتراض می کنم اخراج می شوم، اظهار داشت: داور امروز اشتباهات زیادی داشت و باید در صحنه ای که برای ما پنالتی گرفت مدافع تراکتورسازی اخراج می شد.

وی سپس ادامه داد: در بازی گذشته من صحبتی درباره پلنگ صورتی کردم و کمیته انظباطی مرا محروم کرد درحالیکه منظور من داوران نبودند.

تیم تراکتورسازی برابر فولاد خوزستان به برتری رسید تا شاگردان قلعه نویی با این سه امتیاز به صدر جدول نزدیک تر شوند و به ادامه لیگ امیدوار شوند.

دو تیم تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری تیم تبریزی به پایان رسید.

گل های تراکتورسازی در این دیدار را ایوب کلانتری در دقیقه هشت، محمد ایران پوریان در دقیقه ۶۱ و خالد شفیعی در دقیقه ۹۴ به ثمر رساندند و ساسان انصاری در دقیقه ۶۵ و ۹۱ از روی نقطه پنالتی گل های تیم خوزستانی را به ثمر رساند.