خوردن گوشت قرمز منجر به بلوغ زودرس دختران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات محققان دانشگاه میشیگان آمریکا نشان می دهد دوره بلوغ دخترانی که به طور مکرر گوشت قرمز مصرف می کنند به طور میانگین ۵ ماه زودتر از دختران دیگر آغاز می شود. بالعکس دخترانی که بیش از یک بار در هفته ماهی های چرب نظیر ماهی تن و ساردین مصرف می کنند، آغاز دوره بلوغ شان دیرتر از دخترانی خواهد بود که ماهی یکبار یا کمتر گوشت مصرف می کنند.

«اریکا جنسن»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج این مطالعه بسیار مهم است چراکه می تواند در توضیح علت ارتباط مصرف گوشت قرمز در اوایل زندگی و افزایش ریسک ابتلا به سرطان سینه در سنین بالاتر نقش داشته باشد.»

در این مطالعه، محققان رژیم غذایی عادی ۴۵۶ دختر ۵ تا ۱۲ ساله را قبل از رسیدن به بلوغ مورد بررسی قرار دادند. این دختران به مدت ۶ سال تحت نظر بودند.

میزان گوشت قرمز مصرف شده توسط این دختران از کمتر از چهار بار در هفته تا دو بار در روز دسته بندی شد. دخترانی که بیشترین میزان گوشت را مصرف می کردند به طور میانگین در سن ۱۲ سال و سه ماه بلوغ شان آغاز شد، درحالیکه دخترانی که کمتر گوشت می خوردند بلوغ شان از سن ۱۲ سال و ۸ ماه آغاز شد.

آن دسته از دخترانی که غالب اوقات ماهی های چرب می خوردند دوره بلوغ شان در سن ۱۲ سال و ۶ ماه آغاز شد. ممکن است ۵ ماه مدت زمان زیادی به نظر نرسد، اما در مورد مطالعه جمعیتی رقم قابل توجهی خواهد بود.

به گفته جنسن، «این تفاوت حائز اهمیت است چراکه با ریسک ابتلا به بیماری در سنین بالا مرتبط است.»