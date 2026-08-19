به گزارش خبرگزاری مهر، احداله احمدیپرگو، معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از پیگیری ایجاد فرآیند یکپارچه میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی و سازمان فاوا برای صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی خبر داد.
وی با اشاره به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با توجه به ضرورت فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
گردش الکترونیکی اطلاعات از مبدأ تا مقصد
وی افزود: باید فرآیندی ایجاد شود که اطلاعات از ابتدای درخواست مالک برای صدور پروانه ساختمانی، در یک چرخه مشخص و به صورت الکترونیکی میان دستگاههای مرتبط گردش داشته باشد و در نهایت اطلاعات لازم برای ثبت رسمی در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج ادامه داد: هدف از این هماهنگی، ایجاد ارتباط میان فرآیندهای شهرداری، نظام مهندسی و اداره ثبت است تا اطلاعات مربوط به هر ساختمان و واحد ساختمانی به شکل دقیق و یکپارچه ثبت و تبادل شود.
احمدیپرگو گفت: در پایان این فرآیند، برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتا صادر خواهد شد که امکان شناسایی دقیق واحد را در فرآیندهای ثبتی فراهم میکند.
شفافیت ملکی دستاورد شناسه یکتا
وی با بیان اینکه صدور شناسه یکتا بخشی از الزامات اجرای این قانون است، افزود: ثبت مشخصات هر واحد به صورت مشخص و قابل شناسایی میتواند به شفافتر شدن اطلاعات ملکی و کاهش زمینه بروز برخی تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی در معاملات کمک کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی تصریح کرد: اجرای این فرآیند نیازمند هماهنگی میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی و سازمان فاواست و هر یک از این مجموعهها در بخش مشخصی از فرآیند نقش خواهند داشت.
احمدیپرگو در پایان افزود: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند فراهم شدن زیرساختهای اجرایی و فنی است و پیگیری هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای فراهم شدن این الزامات ادامه دارد.
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