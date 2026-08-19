تصادف پژوها در جاده دامغان - فولادمحله ۷ مصدوم برجا گذاشت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه واژگونی خودروی سواری در شهرستان دامغان همزمان با روز چهارشنبه خبر داد.
وی افزود: امروز گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در کیلومتر ۴۳ جاده دامغان ـ فولادمحله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه چشمهعلی به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور و ارزیابی صحنه مشخص شد این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشته است.
درخشان افزود: نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، با همکاری عوامل اورژانس، مصدومان را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.
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