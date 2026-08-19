  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

تصادف پژوها در جاده دامغان - فولادمحله ۷ مصدوم برجا گذاشت

تصادف پژوها در جاده دامغان - فولادمحله ۷ مصدوم برجا گذاشت

دامغان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در کیلومتر ۴۳ جاده دامغان ـ فولادمحله خبر داد و گفت: هفت مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

 حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه واژگونی خودروی سواری در شهرستان دامغان همزمان با روز چهارشنبه خبر داد.

وی افزود: امروز گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در کیلومتر ۴۳ جاده دامغان ـ فولادمحله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه چشمه‌علی به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور و ارزیابی صحنه مشخص شد این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشته است.

درخشان افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، با همکاری عوامل اورژانس، مصدومان را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 6921530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها