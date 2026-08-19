امام جمعه گناوه: مساجد محور حل مسائل فرهنگی و اجتماعی محلات باشند

حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مسجد از منظر اسلام، قرآن و روایات اسلامی و جایگاه راهبردی آن در منظومه فکری دین مبین اسلام اظهار کرد: یکی از نخستین اقدامات پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه، ساخت مسجد بود و این موضوع نشاندهنده اهمیت و جایگاه مسجد در شکلگیری جامعه اسلامی است.
امام جمعه گناوه افزود: در ایران اسلامی نیز مساجد همواره علاوه بر آنکه نام و یاد بلندمرتبه خداوند را زنده نگه میدارند ظرفیتی مردم نهاد برای پیشبرد بسیاری از مشارکتهای نیکوکاری، خیرخواهانه و کاهش آسیبهای اجتماعی هستند.
وی گفت: نگاهی به تاریخ صدر اسلام، احادیث و روایات معتبر و آیات قرآن نشان میدهد که شارع مقدس اسلام نیز به همین منظور اهدافی را برای مساجد در نظر داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه مساجد در جامعه اظهار کرد: مسجد باید از یک محل صرفاً عبادی فراتر رفته و به پایگاه اصلی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و معنوی و محور حل مسائل مردم در محلات تبدیل شود.
امام جمعه گناوه تصریح کرد: مسجد تنها محل اقامه نماز و عبادت نیست، بلکه باید پایگاه حضور اقشار مختلف مردم و محلی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باشد و بتواند در حل مسائل و مشکلات محله نقشآفرینی کند.
مسجد؛ محور فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محله
حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به رویکرد مسجدمحوری در سیاستهای فرهنگی کشور گفت: امروز این نگاه وجود دارد که مسجد باید به محور محله تبدیل شود و مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم از مسیر مسجد و با حضور و مشارکت اهالی محله پیگیری و حلوفصل شود.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه مسجد دارای دو بخش سختافزاری و نرمافزاری است، خاطرنشان کرد: در بخش سختافزاری باید به وضعیت کالبدی و امکانات مسجد توجه شود، اما بخش مهمتر، نرمافزار مسجد است که روح و هویت آن را شکل میدهد و در این میان نقش امام جماعت بسیار تعیینکننده است.
وی با اشاره به جایگاه مسجد به عنوان یک نهاد تمدنساز اظهار کرد: مسجد میتواند جامعهساز، انسانساز و خانوادهساز باشد و امام جماعت نیز باید فردی خردمند، هوشیار، پرتلاش و برخوردار از روحیه مسئولیتپذیری باشد تا بتواند رسالت هدایت و مدیریت فرهنگی مسجد را بهدرستی انجام دهد.
مسجد نباید به برگزاری نماز جماعت محدود شود
حجت الاسلام رکنی حسینی تأکید کرد: اگر مسجد را تنها به برگزاری نماز جماعت محدود کنیم، بخش بزرگی از ظرفیت آن را نادیده گرفتهایم؛ مسجد باید کانون نیایش و معنویت، پرچمدار نشر معارف قرآن و اهلبیت (ع)، محور اتحاد و انسجام، جلوهگاه حضور مردم، کانون انقلاب و بستر ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار باشد.
وی مسجد را کانون همدلی مردم و پایگاه تعالی جوان مؤمن و انقلابی دانست و افزود: یکی از مهمترین کارکردهای مراکز دینی، ترویج یاد خداست؛ چراکه ذکر الهی از اصلیترین نیازهای انسان است.
حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: دشمنان نیز به خوبی اهمیت و نقش مسجد را درک کردهاند و در نیم قرن اخیر، از زمان به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی تاکنون، مساجد متعددی در نقاط مختلف جهان مورد تعرض و تخریب قرار گرفتهاند؛ بنابراین باید با تقویت مساجد از این ظرفیت عظیم فرهنگی، اجتماعی و معنوی صیانت کنیم.
ضرورت استفاده از ظرفیت ائمه جماعات
حجت الاسلام رکنی حسینی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت ائمه جماعات تأکید کرد و گفت: ائمه جماعات دغدغهها و مسائل متعددی در حوزه فرهنگ، سبک زندگی و مسائل اجتماعی دارند و باید زمینهای فراهم شود تا در نشستهای تخصصی، این دغدغهها مطرح و برای آنها راهکار ارائه شود.
وی افزود: ائمه جماعات میتوانند نقش مهمی در شناسایی مسائل محلات، ایجاد ارتباط میان مردم و مسئولان و هدایت ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مسجد داشته باشند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
بازگشت مسجد به جایگاه واقعی نیازمند مشارکت همگانی
وی در پایان تأکید کرد: احیای نقش واقعی مسجد نیازمند مشارکت همه دستگاهها، ائمه جماعات، فعالان فرهنگی و مردم است و هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند این مأموریت را به سرانجام برساند.
امام جمعه گناوه گفت: مسجد میتواند محور خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی و بستری برای شکلگیری جامعهای توحیدی و مؤمن باشد لذا همه باید تلاش کنیم تا مساجد به جایگاه واقعی خود در جامعه بازگردند و به عنوان یک پایگاه فعال، پویا و اثرگذار در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی ایفای نقش کنند.
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