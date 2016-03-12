مصرف ویتامین D تاثیری در درمان آرتروز ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرتروز یک بیماری پیشرونده است و در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای آن وجود ندارد که منجر به توقف روند نابودی غضروف شود.

به گفته محققان استرالیایی، مصرف ویتامین D به منظور کاهش درد و کُند کردن روند پیشروی آرتروز زانو باوری کاملا اشتباه است و مطالعات جدید نتایج کاملا متناقض با آن را نشان می دهد.

در این مطالعه، تیم تحقیق به نیمی از ۴۱۳ فرد مبتلا به آرتروز زانو مکمل های ویتامین D به طور تصادفی دادند در حالیکه به نیم دیگر دارونما داده شد. بعد از گذشت دو سال و با بررسی مجدد وضعیت این افراد مشخص شد که ویتامین D هیچ تاثیر سودمندی بر بیماران نداشته است.

طبق اطلاعات پیش زمینه ای، در حدود ۱۰ درصد از مردان و ۱۳ درصد از زنان بالای ۶۰ سال مبتلا به آرتروز زانو هستند.

دینگ چانگای، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این داده ها بیانگر این مطلب است که مکمل های ویتامین D هیچ تاثیری بر روند کاهش درد یا پیشرفت بیماری آرتروز زانو ندارند.»