دیوان اشعار جواد آذر در نیاوران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، این برنامه عصر روز جمعه ۲۲ اسفندماه با مشارکت بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، بنیاد شهریار و انتشارات ایز، به مناسبت پانزدهمین سال خاموشی جواد آذر، در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزارشد.

اولین سخنران این برنامه اصغر فردی، شاعر، پژوهشگر و مدیر انتشارات ایز ود که در سخنانی با بیان اینکه جواد آذر واپسین حلقه زنجیره شعر هزارساله فارسی بود، گفت: از شعر فارسی که هزار سال پاید و پوید، زین پس دیگر مانند آذر شاعری برنخواهد آمد.

وی افزود: شعر فارسی دقایق و ظرایفی دارد که بیان آن را نمی‌توان در کتاب‌ها آموخت زیرا آنچه در کتب بلاغی وجود دارد، عربی است نه فارسی و ظرایف شعر فارسی که بسیار زیاد است باید در انجمن‌های ادبی از استاد آموخت.

این پژوهشگر با بیان اینکه وقتی شاعران این ظرایف و دقایق را ندانند یعنی گسستگی مابین شعر کلاسیک و شعر نو اتفاق افتاده افزود: آذر بزرگترین خاقانی شناس همه عصرها بود و این شاعر بزرگ در زبان کهن بازنماند و زبان نو آورد.

طاهری متخلص به «حسرت» شاعر و پژوهشگر دیگر سخنران این برنامه نیز در ادامه ضمن قرائت اشعاری تصریح کرد: جواد آذر برای زر و سیم شعر نمی‌سرود و به قول ناصر خسرو شعر را به پای خوکان نمی‌ریخت و می‌توان این را در اشعارش مشاهده کرد.

حسین آهی شاعر و پژوهشگر، دیگر سخنران این آیین بود که در خصوص اهمیت آموزش ظرایف شاعری گفت: در دانشگاه‌های علوم انسانی به دانشجویان به‌صورت آکادمیک درس داده می‌شود و ذهن شاعران جوان به‌صورت آکادمیک شعر فارسی را آموزش می‌بینند و در واقع چیزی از شعر یاد نمی‌گیرند، به همین دلیل باید انجمن‌های ادبی را تقویت کرد.

سید عباس سجادی مدیرعامل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاروان و مجری این برنامه نیز ضمن بیان اینکه شاعری در کشور ما در حال رشد است، گفت: انجمن‌های ادبی در دهه‌های گذشته پایگاه ویژه‌ای نزد شاعران بزرگ کشور داشتند ولی آن جایگاه اکنون بسیار کم رنگ شده و دور از انصاف است در این عصر که شاعران خوبی به عرصه کشور آمده اند، این انجمن‌ها احیاء نشوند و دوباره جایگاه خود را پیدا نکنند.

بهرام سالور آخرین سخنران این برنامه نیز ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمه افزود: جواد آذر به‌خاطر فروتنی و تمام قدرت و صلابتی که در شعر داشت به فکر جمع آوری اشعارش نبود. این شاعر معاصر قوه جاذبه بسیاری داشت وی تصنیف سرا نبود ولی درغزل سرایی و دوبیتی استاد بود.

وی با بیان اینکه در دانشگاه کسی هنرمند زاده نمی‌شود و هنر در دستان همگان نیست افزود: استادانی چون کاشانی و محمدعلی ناصح به استادی جواد آذر اذعان داشتند. هنری که در عُرف جامعه شناخته می‌شود، هنر نیست. ولی آذر هنرمند بود دیدگاهش در کلمه و ادب متفاوت بود. آذر خط بسیار خوبی داشت و خط شناس، نقاشی شناس و اصولاَ هنرشناس بود و هنرمند آفریده شده بود.

بر اساس این گزارش، با حضور جمعی از هنرمندان و شخصیت‌های صاحب نام فرهنگی و هنری از جمله محمدعلی بهمنی، نادرذگلچین، کریم مشروطه‌چی، محمد‌هاشم احمدوند، خسرو شاهین، سهیل محمودی، دکتر امینی، علی جهان دار، مهران مهرنیا و محمد سلمانی در سالن خلیج فارس برگزار شد.