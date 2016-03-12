به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول جان‌نثاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه یکصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با متخصصان شهر‌سازی و هیئت رئیسه گروه شهر‌سازی سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: در این جلسه دغدغه‌‌های مهندسان شهر‌ساز در زمینه مشكلات موجود شهر اصفهان در زمینه شهر‌سازی مطرح شد.

وی اضافه كرد: در این جلسه مقرر شد پیگیری‌های لازم را در راستای رسیدگی به این دغدغه‌ها و رفع مشكلات موجود در حوزه شهر‌سازی انجام بدهیم.

رئیس كمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاكید بر اینكه بحث شهر‌سازی سنگ بنای توسعه شهری است، ابراز داشت: هر گونه اقدام اعم از ایجاد ساختمان‌ها، بزرگراه‌ها، ایجاد پروژه‌های خاص با كاربری‌های مختلف تجاری، تفریحی و موارد دیگر كه در زمینه توسعه شهر صورت می‌گیرد باید براساس اصول خاص شهر‌سازی باشد.

وی افزود: اگر اجرای این پروژه‌ها در قدم‌های نخست و در زمان ایجاد سنگ‌بنای این ساختمان‌ها و پروژه‌ها براساس یك نقشه جامع، كامل و همه‌جانبه‌ انجام نشود، در آینده با معضلاتی در شهر مواجه می‌شویم.

جان نثاری با بیان اینکه مهندسان شهرساز معتقد هستند طرحی كه در ۲۴ سال گذشته به عنوان طرح بازنگری مطرح و كار شده براساس یك طرح جامعی بوده كه در حال حاضر زمان این طرح تمام شده و این طرح جامع براساس مساحتی كمتر از شهر موجود است، افزود: تغییرات بسیاری در شهر اصفهان به وقوع پیوسته و طرح جامع شهر‌سای اصفهان باید مورد بازنگری قرار بگیرد و سپس طرح تفصیلی براساس این طرح جامع به تصویب برسد.

وی با اشاره به اینكه وزارت راه و شهر‌سازی در كشور متولی طرح‌های جامع شهر‌سازی است، گفت: طرح جامع موجود در سال ۱۳۷۰ تهیه شده است.

تخصص شهرسازان در بدنه شهرداری و پروژه‌های خرد و كلان استفاده شود

رئیس كمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاكید بر اینكه همچنین مهندسان شهر‌ساز از این موضوع گلایه دارند كه از صلاحیت شهر‌سازی آنطور که باید و شاید در شهر استفاده نمی‌شود، ادامه داد: بستر استفاده از توان و تخصص موجود در حوزه شهر‌سازی باید در بدنه شهرداری، بدنه بخش‌های خصوصی و در پروژه‌های خرد و كلان فراهم شود.

وی با بیان اینكه نا‌به‌سامانی وضعیت تفكیكی‌ها یكی دیگر از مشكلات حوزه شهر‌سازی است، افزود: بعضا وحدت رویه‌ای در شهرداری در فرآیند ارائه و تصویب طرح برای تفكیكی‌ها وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مردم و ایجاد مشكل در شهر می‌شود.

جان نثاری اضافه كرد: در ماه‌های گذشته در شورای شهر به این موضوع توجه شده و ابعاد كارشناسی آن طی شده و از شهرداری درخواست شده طی دو یا سه ماه آینده یك بسته پیشنهادی در زمینه بحث تفكیك را ارائه بدهد.

وی با اشاره به اینكه حوزه‌های شهر‌سازی، املاك شهرداری و درآمد شهرداری در این زمینه دخیل هستند، گفت: قطعا ارائه یك بسته پیشنهادی در زمینه بحث تفكیك می‌تواند در فرآیند تفكیكی كار را برای مردم و شهرداری روان كند.

جان‌نثاری با تاكید بر اینكه شهرداری می‌تواند از تخصص شهر‌سازی در حوزه‌های مختلف استفاده كند، افزود: از تخصص شهر‌سازی می‌توانیم در بحث پروژه‌های آماده‌سازی، سایت پلن پروژه‌های بزرگ، انطباق كاربری اراضی و طرح‌های توجیهی استفاده كنیم.

وی با بیان اینكه شاید یك طرح گردشگری، تفریحی، اقتصادی برای یك مكان خاصی جوابگو نباشد اما شاید در یك مكان خاص دیگری جوابگو باشد، گفت: باید در راستای اجرای طرح‌ها نسبت به انجام طرح‌های توجیهی اقدام كنیم.

رئیس كمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای شهر اصفهان اظهار داشت: راهكار‌های جلوگیری از ایجاد مشكلات و آسیب در حوزه شهر‌سازی را باید پیش‌بینی و ضوابط را باید شفاف‌تر و اعمال نظارت و قوانین در حوزه شهر‌سازی را باید روان‌تر كنیم.

وی با اشاره به بحث مهاجرت نیز ابراز داشت: مهاجرت‌های بیرون از شهر می‌تواند سبب بزرگ شدن بیش از حد و اندازه شهر شده و توزان را به هم بریزد چراکه مهاجرت‌های درون شهری نیز می‌تواند مشكلات زیست محیطی و آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد كند.

توسعه درون‌زا بهترین راهکار توسعه شهر است

جان‌نثاری با بیان اینكه شهر می‌تواند توسعه برون‌زا و توسعه درون‌زا داشته باشد، تاكید كرد: شاید بهترین توسعه‌ها دورن‌زا باشد و ما باید از ظرفیت‌های داخل شهر استفاده کرده و بافت‌های فرسوده شهر را احیاء و فضای شهر را بهبود ببخشیم.

وی با تاكید بر اینكه بحث شهر‌های موضوعی می‌تواند در تخصص‌های خاص طراحی شود، افزود: این شهرك‌ها می‌توانند در سرویس‌دهی و خدمت‌رسانی به مردم اثر‌گذار باشند و در راستای كاهش ترافیك و آلودگی هوا اثر‌گذار باشند.

رئیس كمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای شهر اصفهان گفت: ایجاد و راه‌اندازی این شهرك‌ها باید همه‌جانبه باشد و قطعا شهرك‌های موضوعی می‌توانند در جایگاه خود نقش موثری داشته باشند.

وی به اهمیت انتقال مشاغل مزاحم اشاره و اظهار كرد: شهر‌ك‌های موضوعی می‌توانند به وضعیت شهر كمك كنند و مشاغل مزاحم را باید به شهرك‌های موضوعی متناسب با این مشاغل منتقل كنیم.

جان‌نثاری ادامه داد: اطلاعات شهر‌سازی در لایه‌های مختلف است و این اطلاعات باید در سیستم‌های شهر‌سازی وجود داشته باشد.