آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ بار نقض شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، مرکز روسی نظارت بر روند آتش بس در سوریه که در پایگاه هوایی حمیمیم مستقر است، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با وجود ۱۰ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت اخیر در حومه دمشق، حلب و حمص، آتش بس همچنان برقرار است.

بر اساس این گزارش گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه از مناطق تحت تسلط خود ۵ مرتبه مواضع نیروهای دولت سوریه را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

همچنین مواضع گروه های حمایت مردمی کُردها در حومه حلب نیز هدف گلوله باران گروه موسوم به ارتش آزاد قرار گرفت. این گروه از مناطق جبرین، اعزاز و کفر خاشر اقدام به حملات توپخانه ای علیه کُردها کرد.

مرکز روسی از سوی دیگر از ادامه حملات ترکیه به اراضی سوریه خبر داد.

این مرکز همچنین تصریح کرد: جنگنده های روسی و سوری مواضع گروه های مسلحی که به توافق آتش بس پیوسته و بدان پایبند هستند را هدف قرار نداده است. به علاوه اینکه شمار مناطقی که به آتش بس پیوسته اند، تاکنون به ۴۴ منطقه رسیده و مذاکرات با مسئولان ۳ منطقه دیگر نیز همچنان ادامه دارد.