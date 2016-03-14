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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج:

وجود۳هزارتاکسی درسنندج/تاکسیرانی آماده خدمات‌رسانی به مسافران

وجود۳هزارتاکسی درسنندج/تاکسیرانی آماده خدمات‌رسانی به مسافران

سنندج- مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج از وجود بیش از ۳ هزار تاکسی در این شهر خبرداد و گفت: ناوگان تاکسیرانی آماده خدمات رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین جماعتی صبح امروز دوشنبه در جمع کارکنان سازمان تاکسیرانی با اشاره به اینکه ناوگان تاکسیرانی در ایام نوروز آماده خدمت به شهروندان و مسافران نوروزی است، گفت: در راستای استقبال از بهار طبیعت و ارائه خدمات به مسافران و شهروندان این سازمان با به کارگیری تمام امکانات خود آماده ارائه خدمات است.

وی بیان کرد: از آنجا که مسافران به محض ورود به یک شهر با اولین کسانی که برخورد دارند، رانندگان هستند، بنابراین رانندگان تاکسی‌ نماد فرهنگ یک شهر محسوب می‌شوند.

وی اظهارداشت: آراستگی و برخورد صحیح برای رانندگان بسیار مهم بوده و خاطرات خوبی را از یک شهر در ذهن مسافران ثبت خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج با بیان  اینکه تعداد ۳ هزار و ۷۰ تاکسی در حال حاضر در سطح شهر فعالیت دارند، اضافه کرد: از این تعداد یک هزار و ۵۳۰ دستگاه گردشی و ۱ یک هزارو و ۵۴۰ دستگاه خطی است.

جماعتی  ادامه داد: تعداد ۴۰۰ دستگاه تاکسی به صورت کشیک، ۴۰ دستگاه پژو و سمند سیار در سطح شهر به عنوان راهنما و مستقر در مراکز اسکان مسافران، هفت دستگاه آژانس ۱۳۳ مستقر در خانه کرد و موزه و سه دستگاه مستقر در هتل شادی و هر شب پنج آژانس بصورت شبانه روزی در این ایام آماده خدمت رسانی به مسافران و شهروندان خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه طرح نوروزی خدمات رسانی تاکسیرانان سنندجی در مسیرهای مختلف از ۲۵ اسفند ماه سال جاری آغاز و تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه دارد، گفت:در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر، سازمان تاکسیرانی اقدام به تهیه یک پکیج فرهنگی جهت معرفی شهر سنندج از لحاظ آداب و رسوم، اماکن دیدنی و محلات قدیم شهر سنندج کرده است.

وی عنوان کرد: از دیگر اقدامات سازمان تاکسیرانی در ایام عید ایجاد سه پایگاه در مبادی و دو پایگاه در میدان آزادی و انقلاب و ارائه نقشه شهر جهت راهنمایی مسافران نوروزی، احداث دکه در میدان آزادی جهت راهنمایی و اختصاص تاکسی در پنجشنبه آخر سال به بهشت محمدی و خیر مقدم در مبادی ورودی سطح شهر در هنگام تحویل سال و اهدای هدایای نوروزی به مسافران است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج  بیان کرد: یک دوره کلاس توجیهی – آموزشی در رابطه با استقبال از میهمانان نوروزی برای رانندگان تاکسی و نمایندگان خطوط در ۲۵ اسفند ماه برگزار می شود.

جماعتی اظهار داشت: مسافران و شهروندان می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را با سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۲۰۴۰  ما درمیان بگذارند.

وی عنوان کرد: امیدواریم با افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی در ایام پایانی سال در راستای رسالت سازمان موجبات رضایتمندی شهروندان و مسافران نوروزی را فراهم کنیم.

کد مطلب 3579709

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