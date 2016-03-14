به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین جماعتی صبح امروز دوشنبه در جمع کارکنان سازمان تاکسیرانی با اشاره به اینکه ناوگان تاکسیرانی در ایام نوروز آماده خدمت به شهروندان و مسافران نوروزی است، گفت: در راستای استقبال از بهار طبیعت و ارائه خدمات به مسافران و شهروندان این سازمان با به کارگیری تمام امکانات خود آماده ارائه خدمات است.

وی بیان کرد: از آنجا که مسافران به محض ورود به یک شهر با اولین کسانی که برخورد دارند، رانندگان هستند، بنابراین رانندگان تاکسی‌ نماد فرهنگ یک شهر محسوب می‌شوند.

وی اظهارداشت: آراستگی و برخورد صحیح برای رانندگان بسیار مهم بوده و خاطرات خوبی را از یک شهر در ذهن مسافران ثبت خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج با بیان اینکه تعداد ۳ هزار و ۷۰ تاکسی در حال حاضر در سطح شهر فعالیت دارند، اضافه کرد: از این تعداد یک هزار و ۵۳۰ دستگاه گردشی و ۱ یک هزارو و ۵۴۰ دستگاه خطی است.

جماعتی ادامه داد: تعداد ۴۰۰ دستگاه تاکسی به صورت کشیک، ۴۰ دستگاه پژو و سمند سیار در سطح شهر به عنوان راهنما و مستقر در مراکز اسکان مسافران، هفت دستگاه آژانس ۱۳۳ مستقر در خانه کرد و موزه و سه دستگاه مستقر در هتل شادی و هر شب پنج آژانس بصورت شبانه روزی در این ایام آماده خدمت رسانی به مسافران و شهروندان خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه طرح نوروزی خدمات رسانی تاکسیرانان سنندجی در مسیرهای مختلف از ۲۵ اسفند ماه سال جاری آغاز و تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه دارد، گفت:در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر، سازمان تاکسیرانی اقدام به تهیه یک پکیج فرهنگی جهت معرفی شهر سنندج از لحاظ آداب و رسوم، اماکن دیدنی و محلات قدیم شهر سنندج کرده است.

وی عنوان کرد: از دیگر اقدامات سازمان تاکسیرانی در ایام عید ایجاد سه پایگاه در مبادی و دو پایگاه در میدان آزادی و انقلاب و ارائه نقشه شهر جهت راهنمایی مسافران نوروزی، احداث دکه در میدان آزادی جهت راهنمایی و اختصاص تاکسی در پنجشنبه آخر سال به بهشت محمدی و خیر مقدم در مبادی ورودی سطح شهر در هنگام تحویل سال و اهدای هدایای نوروزی به مسافران است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج بیان کرد: یک دوره کلاس توجیهی – آموزشی در رابطه با استقبال از میهمانان نوروزی برای رانندگان تاکسی و نمایندگان خطوط در ۲۵ اسفند ماه برگزار می شود.

جماعتی اظهار داشت: مسافران و شهروندان می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را با سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۲۰۴۰ ما درمیان بگذارند.

وی عنوان کرد: امیدواریم با افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی در ایام پایانی سال در راستای رسالت سازمان موجبات رضایتمندی شهروندان و مسافران نوروزی را فراهم کنیم.