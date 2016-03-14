۶۰ درصد بودجه شهرداری زرین آباد محقق شد

ابراهیم جوانکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ظرفیت های مناسب شهر زرین آباد افزود: نزدیکی به مرکز استان و وجود برخی صنایع موجب رونق این شهر شده و افق روشنی را برای آن ترسیم کرده است.

وی با تشریح عملکرد شهرداری متبوعش در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۸۰۰ مترمربع پیاده رو در راستای بهبود عبور و مرور شهروندان انجام شده و ۷۵۰ متر جدول گذاری و یک هزار و ۵۰۰ تن آسفالت ریزی در معابرعملی شده است.

شهردار زرین آباد ابراز کرد: شش هکتار از اراضی شمالی شهر تفکیک شده و با مالکان آن ها برای ساخت و ساز توافق شده است که در این صورت رونق ساخت و ساز را شاهد خواهیم بود

جوانکیا از اتمام مطالعات طرح ایجاد پارک جنگلی زرین آباد خبر داد و افزود: در مرحله آغاز عملیات اجرایی این پارک و همچنین در مرحله عقد قرارداد احداث پاساژ شهر هستیم.

وی خاطر نشان کرد: برون سپاری نیروهای قراردادی شهرداری سال آتی عملیاتی می شود و پیگیر تعیین تکلیف سهم شهرداری از استخر سرپوشیده شهر هستیم تا به عنوان دستگاه بهره بردار استخر را خریداری کنیم.

شهردار زرین آباد، استاندارد سازی جایگاه سی ان جی، افزایش سرانه فضای سبز از ۹.۵متر مربع به هفت متر مربع و ساماندهی کانال های دفع آب های سطحی و فعالیت های فرهنگی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در زرین آباد برشمرد.

جوانکیا، بودجه پیش بینی شده شهرداری زرین آباد را در سال جاری حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام و ابراز کرد: بیش از ۶۰ درصد بودجه محقق شده و بودجه سال آتی۱۰ درصد بیش از بودجه سال جاری پیش بینی خواهد شد.