خدمت صادقانه به خانواده شاهد و ایثارگر وظیفه همه مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در دیدار با خانواده شهیدان شمسا در بوشهر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام بر استفاده از آموزه‌های شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین اهداف دیدار با خانواده شهدا استفاده از آموزه‌های شهدا درراستای خدمت رسانی به جامعه است هر چند شهدا در این راستا از جان خود گذشتند.

وی با تاکید بر استفاده مردم و مسئولان از آموزه‌های شهدا تصریح کرد: تکرار و مرور کردن آموزه‌های شهدا برای همگان تکلیف و وظیفه است.

استاندار بوشهر با تاکید بر ترسیم فضای عملیات‌های رزمندگان بویژه شهدا در جامعه به ویژه نسل جوان گفت: انتقال آموزه‌های شهدا به نسل جوان و نوجوان جامعه امری مهم و جدی است که در این راستا ترسیم فضاهای عملیات‌های رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس نیاز جدی جامعه است.

سالاری با بیان اینکه جوانان نسل فعلی جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا هستند تصریح کرد: ترسیم خاطرات و روحیه رزمندگان به ویژه شهدا در عملیات‌های ۸ سال دفاع مقدس سبب انتقال روحیه جوانان آن زمان به جوانان فعلی جامعه می‌شود که اثرگذاری مطلوبی می‌تواند داشته باشد.

وی با بیان اینکه فداکاری و ایثار رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس قابل جبران نیست افزود: رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در آن شرائط سخت کشور چنان ایثار و فداکاری کردند که با هیچ دورانی نمی‌توان آنرا مقایسه و یا ترسیم کرد.

استاندار بوشهر یادآوری خاطرات رزمندگان و انتقال به جامعه رسالت مهم خانواده شهدا و رزمندگان دانست و خاطرنشان کرد: رزمندگان به ویژه شهدا افتخار آفرینان جامعه هستند که حفاظت از ارزش‌های دفاع مقدس و صیانت از جایگاه مهم شهدا امری مهم و اجتناب ناپذیر است.

سالاری با تاکید بر حفظ حرمت جایگاه شهدا که افتخار و عزت جامعه هستند افزود: انتقال خاطرات دوران دفاع مقدس از سوی خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان نیاز جدی جامعه است که در این راستا باید تلاش شود.

وی با تاکید بر خدمت صادقانه به خانواده معظم شاهد و ایثارگر بیان کرد: شهدا صادقانه در دفاع از میهن اسلامی جان خود را نثار کردند و خدمات صادقانه به این خانواده‌ها وظیفه همه مسئولان است.

استاندار بوشهر با تاکید بر ترویج فرهنگ شهادت در جامعه افزود: ترسیم حال و هوای آن روز جامعه می‌تواند رشادت‌ها و ایثار جوانان دوران دفاع مقدس را به راحتی به نسل کنونی منتقل کند.

در این مراسم استاندار بوشهر با قدردانی از رشادت‌های شهیدان مصطفی و مرتضی شمسا با اهدا هدایایی از خانواده این شهیدان قدردانی کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز با بیان اینکه شهید مصطفی شمسا در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید خاطر نشان کرد: شهید مصطفی شمسا در ۲۹ بهمن سال ۱۳۶۴ هجری شمسی درعملیات والفجر ۸ با سمت فرمانده دسته در سن ۲۰ سالگی در فاو به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری با بیان اینکه پیکر پاک شهید مصطفی شمسا پس از ۱۱ سال در بوشهر به خاک سپرده شد خاطر نشان کرد: شهید مرتضی شمسا نیز با شرکت در عملیات کربلای ۵ در سوم بهمن ماه سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید و به برادر خود كه آرزوی پيوستن به او را داشت، ملحق شد.