مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از سوی نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان و به شرح ذیل برگزار شد:

عراق

به مناسبت شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم عزاداری از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سالن بدر شهرک مدینه الصدر و با حضور ایرانیان مقیم بغداد برگزار شد.

در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، سخنران جلسه در فضائل و مناقب و مظلومیت حضرت زهرا (س) مطالب مبسوطی بیان کرد و حضرت را اول مدافع ولایت توصیف نمود. سپس یکی از ایرانیان مقیم دکلمه ای زیبا در شان و مقام ام ابیها قرائت و در ادامه ، با مدیحه سرائی ومصیبت خوانی و سینه زنی مراسم به پایان رسید.

به همین مناسبت مجلس سوگواری نیز در سفارت كشورمان در بغداد با حضور کارکنان سفارت و رایزنی فرهنگی برگزار شد. در این مراسم یکی از سخنرانان بعثه مقام معظم رهبری در کاظمین درشان و منزلت صدیقه طاهره سخنرانی کرد و سپس با مداحی و مصیبت خوانی جمع حاضر به عزاداری و سینه زنی پرداختند

ایتالیا

مراسم سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور سفیر ایران، خانواده های ارگانهای ایرانی و برخی از ایرانیان مقیم این شهر در محل مجتمع شهید باهنر رم برگزار شد.

در این مراسم حجه الاسلام والمسلمین ابوالفضل امامی در باره شخصیت والای آن حضرت سخنرانی نمود و در پایان یکی از دانشجویان ایرانی در شهر رم به عزاداری پرداخت .

تركیه (آنکارا)

همزمان و همراه با شیعیان و علاقمندان به اهلبیت ( علیه السلام ) در ایران و سراسر جهان آئین سوگواری و بزرگداشت ایام شهادت حضرت فاطمه (س ) ؛توسط شیعیان و ارادتمندان حضرتش در ترکیه و در شهرهای مختلف بویژه در استانبول و آنکارا به یاد و نام بانوی آب و آینه را برگزار شد وعاشقان امامت و ولایت به عزاداری و سوگواری پرداختند.

مراسم عزاداری و مجلس سوگواری ایام شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) به مدت سه شب با حضور ر ایرانیان مقیم، دانشجویان، کارکنان نهادهای ایرانی و شیعیان ترکیه ای و علاقه مندان اهل بیت (ع) از کشورهای عراق و پاکستان در آنکارا برگزار شد.

مراسم در دهه دوم فاطمیه از روز پنجشنبه 20 اسفند1394 تا شب شهادت صدیقه طاهره (س ) در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی كشورمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجه الاسلام و المسمیلین حاتم پوری از ائمه جماعات شرق تهران و امام جماعت مسجد علی ابن الحسین آغاز و با قرائت زیارت حضرت فاطمه و صلوات خاصه حضرتش ادامه یافت.

در ادامه حجه الاسلام و المسمیلین حاتم پوری با تبیین فضایل حضرت زهرا (س) و شرح وبسط آموزه های اخلاقی زندگی حضرتش در زمینه های فردی ؛ عبادی ؛ اجتماعی ؛ همسر داری ؛ تربیت فرزندان ؛ دفاع از ولایت برگزار شد.

مراسم با مداحی و عزاداری به پایان رسید.

تركیه (ارزروم)

به همت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران، مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ارزروم برگزار شد. دلدادگان اهل بیت (ع) نبوت با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شب شهادت بانوی بزرگوار دو عالم ، اشک ماتم ریختند.

در این مراسم که با حضور دانشجویان و ایرانیان مقیم برگزار شد، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در رثای شهادت دردانه عالم هستی حضرت زهرا (س) مرثیه سرایی کردند و عزاداران سینه زنی کردند.

حسن دیدبان وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم در این مراسم از یگانه دختر پیامبر خاتم (ص) به عنوان مظهر دین ، اسوه تقوی، سرور زنان جهان و الگوی عفت و فضیلت نام برد و زندگی آن حضرت را در قرون و اعصار متمادی الگویی ارزنده و پر ارزش برای زنان مومن و خداجو دانست که با گذشت زمان نیز بر شکوه و عظمت آن افزوده شده است.

الجزایر

مراسم عزاداری شهادت حضرت ام ابیها زهرا سلام الله علیها با حضور عامری سفیر، اعضای سفارت، معلمان وخانواده های آنان در محل سفارت ایران، برگزار شد.

این مراسم روحانی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها واجرای مداحی ونوحه خوانی توسط عامری سفیر ، دماوندی وابسته اقتصادی سابق ونکویی کارشناس سفارت، ادامه پیدا کرد.

قزاقستان (آستانه)

مراسم عزاداری دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (علیهاسلام) باحضور ایرانیان مقیم، کارکنان نمایندگی های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، نظامی و فرهنگی سفارت ایران در آستانه در محل رایزنی فرهنگی سفارت ایران در آستانه برگزار شد.

در این مراسم که با قرائت زیارت حضرت زهرا علیها سلام آغاز شد، شیخ زین الدین رایزن فرهنگی كشورمان پیرامون قضایای تاریخی و اختلافات موجود در زمان شهادت و مکان دفن آن حضرت اشارتی را بیان و در ادامه در خصوص عمل به قرآن که مهمترین ویژگی ائمه معصومین علیهم السلام است نکاتی را مطرح نمود و با طرح آیه "یا ربّ انّ قومی اتخذوا هذا القران مهجورا" اظهار داشت: پیامبر در قیامت به خداوند عرض می کند، که قوم من (یعنی مسلمانان) قرآن را مهجور گذاشته اند و به آن عمل نکرده اند و این فاصله گرفتن از قرآن بزرگترین مشکل مسلمانان در وضعیت کنونی جهان است. لذا به صرف عنوان مسلمان بودن نباید به خود غره شد که ما اهل نجات هستیم. قرآن به عنوان کتاب زندگی وقتی از مهجوریت خارج می شود که آن را سرلوحه عمل و زندگی خود قرار دهیم.

هند (دهلی نو)

به مناسبت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) مراسم سوگواری با حضور نماینده ولی فقیه در هند، سفیر، مسئولین نهادهای ایرانی، دانشجویان و خانواده های ایرانی، در محل خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار شد.

مراسم با قرائت دعای کمیل آغاز و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مهدوی پور نماینده ولی فقیه در هند در باب پاسخ پیامبر گرامی اسلام در جواب سوال حضرت زهرا (س) در خصوص عقوبت کاهل نماز ادامه یافت.

وی گفت: پیامبر اسلام خبر از 15 مجازات برای کاهل نماز دادند که شش در دنیا، سه در موقع مرگ، سه در درون قبر و سه در قیامت گریبان گیر او خواهد بود.

مراسم با عزاداری، نوحه سرایی و سینه زنی برای آن حضرت به پایان رسید.

چین(پكن)

به مناسبت ایام شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام، ام الائمه و کوثر ولایت ، فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم عزاداری و سوگواری به مدت سه شب در نمازخانه سفارت یران در پکن برگزار شد.

این مراسم كه با حضور کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران،نمایندگان نهادها، دانشجویان و ایرانیان مقیم و خانواده هایشان برگزار شد، پس قرائت زیارت خاصه حضرت زهرا ، حجه الاسلام صدر الدین شریعتی در دو شب اول سخنان خود را در شب نخست به مفهوم تبعیت و انواع تبعیت در آیات قران کریم اختصاص داد.

در شب سوم این مراسم حجه الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در سخنانی ابعاد گوناگون اسوه و الگو بودن حضرت زهرا(س)را بیان کرد و "مراقبت" را بزرگترین ویژگی حضرت خواند.فاطمه (س) در مراقبت از پدر به انجا رسید که پیامبر او را ام ابیها لقب داد.در مراقبت فرزندان، دو فرزند معصوم و دو فرزند نزدیک به معصوم در دامن او پرورش یافت.در مراقبت از ارزشهای دینی او اولین مدافع ولایت در تاریخ اسلام بود....

در پایان سخنرانی ها ، عاشقان خاندان عصمت و طهارت با مداحی و مرثیه سرایی محزون جلال ذاکر اهل البیت،عشق و ارادت خود را به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره (س)با اشک ماتم ابرازنمودند.

چین (شانگهای)

به همت نمایندگی فرهنگی در شانگهای در محل اجتماعات سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و همزمان با مراسم پرفیض دعای کمیل ایرانیان مقیم به مناسبت شهادت ام ابیها، بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) به سوگ نشستند.

در ابتدا آیاتی چند از کلام ا... مجید قرائت شد و پس از آن دعای پرفیض کمیل با حال و هوای خاص این ایام خوانده شد و در ادامه محمد تقی درهمی مدیر موسسه اهل البت در اوکلند نیوزلند به سخنرانی پرداخت.

وی ضمن تسلیت این ایام به پیشگاه آقا امام زمان (ع) و عاشقان آنحضرت ، در خصوص اهمیت ولایت فقیه وموضوع محبت وعشق به ولایت مطالبی را بیان داشت .

بلاروس

مراسم بزرگداشت شهادت حضرت زهرا (س) با حضور اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی در اروپا وجمعی از ایرانیان و دانشجویان دختر وپسرو اعضای سفارت وخانواده ها در محل بیت الزهرای شهر مینسک - بلاروس برپا شد .

در این مراسم که اژه ای در باره فضایل حضرت زهرا(س) و ضرورت آشنایی بیشتر با زندگی ایشان مطالبی بیان كرد.

پاكستان (کویته )

به همت خانه فرهنگ كشورمان، مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور صادقی سرکنسول وکلیه مامورین اعزامی به همراه خانواده های محترمشان در محل خانه فرهنگ كشورمان در كویته پاكستان برگزار شد.

این مراسم با قرائت قرآن وزیارت حضرت زهرا (س)توسط طاهربان وسیدابوالفضل حسینی مسئول خانه فرهنگ شروع وسپس حجت الاسلام والمسلمین غزل باش از علمای کویته در خصوص کرامات حضرت زهرا وشرح سوره کوثر سخنرانی نمود. در ادامه مراسم مداحی و عزاداری برگزار شد.