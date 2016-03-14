کتاب «تاریخ تفسیر» ویژه کنکور ارشد و دکتری به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال داوطلبان علوم قرآن و حدیث از کتاب‌های آمادگی آزمون علوم قرآن و حدیث ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، کتاب «تاریخ تفسیر» به چاپ دوم رسید.

در تألیف این اثر از منابعی چون «التفسیر والمفسرون» تألیف آیت‌الله محمدهادی معرفت، «تاریخ تفسیر قرآن کریم» تألیف حبیب‌الله جلالیان و «شناخت‌نامه تفاسیر» نوشته سیدمحمدعلی ایازی بهره برده شده است. این کتاب از معدود آثاری است که در این زمینه و ویژه دانشجویان داوطلب ورود به مقطع ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث به چاپ رسیده است.

کتاب در بخش‌های تلخیص «التفسیر والمفسرون» و «شناخت‌نامه تفاسیر» و «تفسیر قرآن در عصر تدوین» تألیف شده است که هر کدام شامل قسمت‌های جداگانه‌ای می‌شود.

بنابراین گزارش، این کتاب‌ در راستای جلوگیری از آشفتگی و سردرگمی دانشجویان متقاضی در مواجه با منابع ارشد و دکتری تألیف شده است.

در نگارش این کتاب‌ سعی شده است تا با ارائه دسته‌بندی جامع و جدیدی متناسب با آزمون کار‌شناسی ارشد و دکترای تخصصی و همچنین استفاده از اصلیترین منابع، داوطلبان از سردرگمی رجوع به منابع مختلف رهایی یابند و همچنین فهم مطالب نیز آسان‌تر شود.

کتاب تاریخ تفسیر با همکاری مهدی اسمعیلی صدرآبادی، قاسم درزی، سجاد اسکندری و هوشمند مطهرپارسا به‌همت سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور و توسط انتشارات پیام رهیابان منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره ۶۶۴۸۵۶۶۳ -۰۲۱ تماس بگیرند و یا به سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ‌ خیابان بزرگمهر، پلاک ۸۵ مراجعه کنند.