  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

کتاب «تاریخ تفسیر» ویژه کنکور ارشد و دکتری به چاپ دوم رسید

کتاب «تاریخ تفسیر» ویژه کنکور ارشد و دکتری به چاپ دوم رسید

در پی استقبال داوطلبان علوم قرآن و حدیث از کتاب‌های آمادگی آزمون علوم قرآن و حدیث ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، کتاب «تاریخ تفسیر» به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال داوطلبان علوم قرآن و حدیث از کتاب‌های آمادگی آزمون علوم قرآن و حدیث ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، کتاب «تاریخ تفسیر» به چاپ دوم رسید.

در تألیف این اثر از منابعی چون «التفسیر والمفسرون» تألیف آیت‌الله محمدهادی معرفت، «تاریخ تفسیر قرآن کریم» تألیف حبیب‌الله جلالیان و «شناخت‌نامه تفاسیر» نوشته سیدمحمدعلی ایازی بهره برده شده است. این کتاب از معدود آثاری است که در این زمینه و ویژه دانشجویان داوطلب ورود به مقطع ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث به چاپ رسیده است.

کتاب در بخش‌های تلخیص «التفسیر والمفسرون» و «شناخت‌نامه تفاسیر» و «تفسیر قرآن در عصر تدوین» تألیف شده است که هر کدام شامل قسمت‌های جداگانه‌ای می‌شود.

بنابراین گزارش، این کتاب‌ در راستای جلوگیری از آشفتگی و سردرگمی دانشجویان متقاضی در مواجه با منابع ارشد و دکتری تألیف شده است.

در نگارش این کتاب‌ سعی شده است تا با ارائه دسته‌بندی جامع و جدیدی متناسب با آزمون کار‌شناسی ارشد و دکترای تخصصی و همچنین استفاده از اصلیترین منابع، داوطلبان از سردرگمی رجوع به منابع مختلف رهایی یابند و همچنین فهم مطالب نیز آسان‌تر شود.

کتاب تاریخ تفسیر با همکاری مهدی اسمعیلی صدرآبادی، قاسم درزی، سجاد اسکندری و هوشمند مطهرپارسا به‌همت سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور و توسط انتشارات پیام رهیابان منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره ۶۶۴۸۵۶۶۳ -۰۲۱ تماس بگیرند و یا به سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ‌ خیابان بزرگمهر، پلاک ۸۵ مراجعه کنند.

کد مطلب 3579800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها