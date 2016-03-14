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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه:

هوای کرمانشاه بارانی می شود/ وزش باد شدید در برخی نواحی استان

هوای کرمانشاه بارانی می شود/ وزش باد شدید در برخی نواحی استان

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: به دنبال ورود سامانه ای بارش زا به استان، شاهد بارش باران و وزش باد شدید در برخی مناطق طی روزهای آینده خواهیم بود.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه ای بارش زا از بعد از ظهر امروز دوشنبه تا پایان هفته جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی گفت: این سامانه طی روزهای مذکور علاوه بر کاهش دما، سبب بارندگی و وزش باد و وقوع رعد و برق در سطح استان خواهد شد.

پارسا خاطر نشان کرد: بر اساس خروجی مدل های هواشناسی تمرکز بارش ها از بعد از ظهر امروز دوشنبه تا ظهر سه شنبه به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب استان خواهد بود که آبگرفتگی معابر عمومی در این مناطق را نیز به همراه خواهد داشت.

وی یادآور شد: به دلیل کاهش دما بارندگی ها ممکن است در ارتفاعات و گردنه های برف گیر به شکل رگبار برف نیز مشاهده شود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین از شدت وزش باد در برخی ساعات به ویژه در روز سه شنبه خبر داد و افزود: این امر ممکن است باعث غبارآلود شدن هوای نواحی مرزی استان شود.

پارسا در پایان گفت: شدت بارندگی ها در سطح استان از روز چهارشنبه تا جمعه کاسته شده و بارندگی ها در این مدت بیشتر در منطقه شمالغرب استان صورت می گیرد.

کد مطلب 3579864

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