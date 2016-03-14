اعطای وام بانکی به ۱۹۰۰ مددجوی کمیته امداد و بهزیستی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شیخی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار داشت: ۶۷ درصد از اعتبارات بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل بهزیستی استان مرکزی تخصیص یافت و یک هزار و ۹۷۷ مددجو از این مزایای بهره مند شدند.

وی افزود: از محل تسهیلات قرض الحسنه بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴، برای اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی، ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مصوب شد که از این مبلغ ۶۷ درصد آن یعنی ۲۹ میلیارد تومان به استان مرکزی ابلاغ شد.

اعطای تسهیلات بانکی به یک هزار و ۵۷۸ مددجوی کمیته امداد

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: طی سال جاری دو هزار و ۱۶۰ نفر از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه به ۳۱ بانک عامل معرفی شدند.

شیخی بیان داشت: تاکنون یک هزار و ۵۷۸ نفر از مددجویان کمیته امداد، معادل دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند شده اند که حدود ۷۳ درصد اعتباراتی است که در خصوص اشتغال مددجویان این نهاد مصوب شده است.

وی افزود: در اراک ۲۹۹ نفر، آشتیان ۱۲۲ نفر، تفرش ۷۹ نفر، خمین ۱۴۷ نفر، خنداب ۷۶ نفر، دلیجان ۴۸ نفر، زرندیه ۷۶ نفر، ساوه ۲۶۶ نفر، شازند ۱۸۵ نفر، فراهان ۱۰۱ نفر، کمیجان ۱۰۴ نفر و محلات ۸۷ نفر طی سال جاری از محل تسهیلات بانکی بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴ بهره مند شده اند.

اعطای تسهیلات بانکی به ۷۵۳ از مددجویان بهزیستی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه این کارگروه در مورد اعتبارات بهزیستی استان مرکزی از بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه گفت: برای سازمان بهزیستی نیز ۱۹میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان اعتبار تصویب شده که از این رقم ده میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.

شیخی با بیان اینکه تاکنون از سوی اداره کل بهزیستی استان مرکزی، ۷۵۳ نفر به بانک های عامل برای استفاده از تسهیلات معرفی شده اند، تصریح کرد: ۴۹۹ نفر از واجدان شرایط تحت پوشش بهزیستی معادل شش میلیارد تومان توانسته اند از این تسهیلات بهره مند شوند که حدود ۶۵ درصد اعتبارات امسال این حوزه است.

وی گفت: تاکنون در شهرستان اراک ۸۱ نفر، آشتیان ۲۳ نفر، تفرش ۴۸ نفر، خمین ۵۸ نفر، خنداب و دلیجان هر کدام ۲۶ نفر، زرندیه ۲۲ نفر، ساوه ۷۶ نفر، شازند ۴۲ نفر، فراهان ۳۶ نفر، کمیجان ۲۶ نفر و محلات ۳۵ نفر از تسهیلات قرض الحسنه بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴ مربوط به اداره کل بهزیستی استان مرکزی بهره مند شده اند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در مورد صدور مجوزهای مشاغل خانگی در شهرستان های استان نیز گفت: تاکنون ۲۳ هزار و ۱۰۴ نفر از حوزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان صنعت و معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، سازمان جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صندوق کارآفرینی امید و کمیته امداد امام خمینی(ره) مجوزهای مشاغل خانگی دریافت کرده اند.

تمهیدات لازم برای ارائه خدمات بانکی در ایام نوروز سنجیده شود

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی نیز در این نشست، ضمن قدردانی از فعالیت های کمیته امداد و بهزیستی استان مرکزی، از برخی از بانک های عامل استان به علت همکاری نکردن با این دو نهاد انتقاد کرد و گفت: بخشنامه ها مشکل مردم را حل نمی کنند و رفع مشکلات مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه به هنر مدیران بستگی دارد.

ظفر افشون خطاب به مدیران بانک ها گفت: در نشست های سال آینده گزارش نحوه عملکرد بانک ها در ارتباط با چگونگی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، در این کارگروه باید ارائه و بررسی شود.

وی به مدیران بانک ها تاکید کرد: در ایام نوروز به نحوی برنامه ریزی کنند که عابر بانک ها به طور مرتب برای پرداخت وجه مورد نیاز مسافران به میزان کافی موجودی داشته باشند.