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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۱

رونمایی از دو پوستر «کفشهایم کو؟» در آستانه اکران نوروزی

رونمایی از دو پوستر «کفشهایم کو؟» در آستانه اکران نوروزی

در آستانه اکران عمومی فیلم «کفشهایم کو؟» جدیدترین ساخته کیومرث پوراحمد از دو پوستر این فیلم با طراحی حمیدرضا اسحاقی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه کنندگی علی قائم مقامی اولین بار در بخش ملی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر که بهمن ماه برگزار شد، رونمایی شد و از چهارشنبه ۲۶ اسفند ماه در قالب برنامه اکران نوروزی روی پرده سینماهای کشور می رود.

در این فیلم رضا کیانیان نقش مردی را که دچار آلزایمر شده است بازی می کند و رویا نونهالی، مجید مظفری، شقایق فراهانی، بهاره کیان‌افشار، مینا وحید و منصوره وافری از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: حبیب کاوه کارخانه دار قدیمى مبتلا به بیمارى آلزایمر است. خانواده اش او را ترک نموده اند اما با بازگشت دخترش به ایران اتفاقاتى مى افتد.

کیومرث پوراحمد و فرید مصطفوی فیلمنامه این اثر را نوشته اند.

کد مطلب 3580370

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