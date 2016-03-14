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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲

دبیر شورای اطلاع رسانی استانداری مازندران:

صحت انتخابات دو حوزه انتخابیه مازندران تایید شد

صحت انتخابات دو حوزه انتخابیه مازندران تایید شد

ساری - دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانداری مازندران از تأیید صحت انتخابات دو حوزه انتخابیه در استان از سوی شورای نگهبان خبر داد.

احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صحت برخی حوزه های انتخابیه قبلا از سوی شورای نگهیان اعلام شده بود، افزود: صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه بابلسر، فریدون‌کنار و قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی توسط شورای نگهبان تأیید شد.

وی مجموع واجدین شرایط رأی دادن در این دوره از انتخابات در مازندران را دو میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۸ نفر اعلام کرد و یادآور شد: از این تعداد، ا میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر از مردم ولایتمدار مازندران در انتخابات هفتم اسفندماه شرکت کردند که حضور ۷۲.۳ درصدی را در این حماسه پرشور سیاسی رقم زدند.

مظفری با اعلام این‌که مردم مازندران در چهار شهرستان استان در این دوره از انتخابات، بالای ۹۰ درصد مشارکت را ثبت کردند، خاطرنشان کرد: شهرستان سوادکوه شمالی با مشارکت ۹۸.۳ درصدی بالاترین حماسه حضور را در کشور رقم زد و سیمرغ با ۹۶.۴، نور با ۹۶ درصد و محمودآباد با ۹۲.۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مازندران ۹ حوزه انتخابیه، ۱۲ کرسی در مجلس و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد و در انتخابات هفتم اسفندماه منتخبان مردم در هفت حوزه انتخابیه مشخص شدند و تکلیف دو حوزه انتخابیه نیز در مرحله دوم انتخابات مشخص می‌شود.

کد مطلب 3580393

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