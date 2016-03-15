استقبال شورای امنیت از خروج نیروهای روس از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد از تصمیم روسیه برای خروج نظامی از سوریه استقبال و اعلام کرد: عقب نشینی نظامی از سوریه اقدامی مثبت است.

«اسماعیل گاسبار مارتینز» رئیس دوره ای شورای امنیت با اعلام این خبر افزود: ما اطلاع پیدا کردیم که روسیه عقب نشینی جزئی نیروهای خود از سوریه را آغاز کرده است و همگی اعتقاد داریم این اقدام گامی مثبت است.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیروز دوشنبه، پس از صدور دستور خروج بخشی از نیروهای نظامی روسیه از سوریه، ابراز امیدواری کرده بود که این اقدام، به موفقیت مذاکرات صلح بیانجامد.

حملات روسیه در حمایت از نیروهای وفادار به اسد، از سپتامبر سال گذشته آغاز شد و به طور محسوسی بر موفقیت‌های اخیر ارتش دولتی سوریه تاثیر گذاشت. ائتلافی به رهبری آمریکا نیز حملاتی هوایی را علیه گروه حکومت اسلامی و شاخه‌ای از القاعده در آن کشور انجام می‌دهد.