یادواره شهید مدافع حرم استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه بوشهر، یادواره شهید مدافع حرم استان بوشهر، پاسدار شهید محمد احمدی جوان با حضور و سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر، از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان شهرستان بوشهر در مصلی جمعه برگزار شد.

امام جمعه بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حریم اهل بیت عصمت و طهارت، با بیان اینکه جهان همواره تاریخ را در دو خط متقابل مشاهده کرده، اظهار داشت: یک خط، خط انبیاء و اولیاء خداست که به دنبال حاکمیت ایمان، تقوا، اخلاق، معنویت، صلح و آرامش، نجات و کمال بشری بوده اند و خط دیگر در مقابل آن به دنبال چپاول ثروت ها و تسلط بر مراکز قدرت بوده است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری اضافه کرد: این خط همواره تکرار خواهد شد و در شرایط کنونی نیز اینچنین است و سرانجام آن، ظهور بقیة الله الاعظم قائم آل محمد «عج» و حاکمیت دین است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران همان تجلی مجدد جبهه رسول خدا، امیر مؤمنان و حضرت ابا عبدالله الحسین «علیهم السلام» و فریاد حضرت زهراست که آمده نور ایمان، تقوا، اخلاق، عدالت، پیشرفت و صلح در سایه دین را به جامعه عرضه کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: انقلاب اسلامی ایران به دنبال برداشتن استثمار و استعمار، از بین بردن ظلم و ستم‌های جهانی، اسلامی زندگی کردن مردم مسلمان و زندگی مردم جهان در آرامش، صلح و عدالت در پرتو اسلام است.

وی گفت: از همان آغاز انقلاب اسلامی ایران، جبهه ابوجهل‌ها، نمرودها و فرعون‌ها در سراسر جهان علیه انقلاب ایجاد شده ولی این انقلاب با هدایت های امام راحل عظیم الشأن و بعد از آن مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، با تمام توان حرکت کرده و 38 سال استقامت کرده و روز به روز بر استحکامش افزوده شده است و از آن طرف جهان استکبار روزافزون تضعیف شده است.

هدف جهان استکبار از بین بردن مسلمانان توسط خود است

آیت الله صفایی بوشهری در ادامه خاطرنشان کرد: جهان استکبار با تمام توان علیه انقلاب و اسلام فعالیت می‌کند و یکی از توطئه های تاریخی آنها، ایجاد جنگ داخلی در سرزمین های اسلامی است و هدف آنها جنگ بین مسلمین و از بین بردن خود و نظارت و مدیریت سران استکبار و سود بردن است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر افزود: برای اینکه مردم با انقلاب اسلامی ایران رویکردی نوین در سرزمین های اسلامی و جهان پیدا کنند، جهان استکبار و سلطه در کنار اسلام انقلابی و اسلام ناب محمدی (ص)، اسلام های آمریکایی، انگلیسی، لیبرال، رادیکال و ارتجاعی برای جذب، ایجاد بحران و اسلام هراسی ایجاد کرده اند و با نگاهی غرب گرایانه و سرسپردگی به اندیشه های جهان غرب، فضا را علیه ایران فعال کرده‌اند.

وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم، گفت: اینها می‌خواهند نور خدا را با سخن پراکنی‌ها، ایجاد شبهات و تهدیدها و تحریم‌ها خاموش کنند اما خداوند بنا گذارده که نور خود را کامل کند هرچند کفّار خوش نداشته باشند.

حرم‌ها نماد مقاومت و بیداری در سرزمین‌های اسلامی هستند

امام جمعه بوشهر با اشاره به حملات متعدد به مرقد ائمه در طول تاریخ، اظهار داشت: در طول تاریخ هزاران بار به مشاهد مشرّفه حمله شده که برای اولین بار توسط هارون الرشید شروع شد، بعد از آن نیز متوکل عباسی، برخی از سران عثمانی، حزب بعث و وهابیت عربستان و غیره این کار را انجام دادند، اما هیچگاه نور حسین خاموش نشد چون نور حسین همان نور خداست.

نور انقلاب اسلامی ایران خاموش شدنی نیست

آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: جهان سلطه، سوریه، لبنان و عراق را دچار جنگ داخلی کردند و می خواستند خط مقاومت در مقابل رژیم اشغالگر قدس که ایران، عراق، سوریه و لبنان هست را بشکنند و حرم ها که نماد مقاومت و بیداری است را نشانه گرفتند اما جوانان برومند مسلمان از لبنان و حزب الله عزیز، سوریه، عراق و ایران، حماسه آفریدند و مانع تجاوز و شکست نیروهای انقلابی در این کشورها شدند.

وی با بیان اینکه نور انقلاب اسلامی ایران خاموش شدنی نیست، افزود: جهان استکبار به دنبال خاموش کردن نور انقلاب ایران بودند اما کاری کردند که نور انقلاب در سرزمین‌های اسلامی می‌درخشد و انشاء الله در تمامی سرزمین‌های اسلامی طلوع خواهد کرد و خورشید انقلاب همه جا را منور خواهد کرد.

هر شهید مدافع حرم، امضاء وفاداری مردم ایران نسبت به خاندان پیامبر است

آیت الله صفایی بوشهری در ادامه ویژگی‌های شهدای مدافع حرم را اهل ایمان بودن، وفادار به پیمان با خدا، منتظر شهادت بودن، شهادت در غربت و شهادت برای حفاظت از حریم اهل بیت دانست.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: هر شهیدی از شهدای مدافع حرم، برگ امضاء مردم عزیز ایران نسبت به خاندان پیامبر است که یا رسول الله، ما به شما و خاندان شما وفاداریم و گواه این وفاداری، شهدای ما هستند.

شهدای مدافع حرم آیتی از آیات الهی هستند

وی گفت: شهدای مدافع حرم، آیتی از آیات الهی هستند که نشان از ایمان، وفاداری، انتظار و شهادت و مایه افتخار ایران اسلامی و خانواده هایشان هستند.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: در واقع ثروت یک نظام نه به ثروت های سرزمینی آن بلکه به انسان های بزرگی است که بزرگی می آفرینند و مایه اقتدار یک نظام می شوند و الحمدالله شما دانش آموزان، دانشجویان و طلاب گرانقدر همان سرمایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستید.