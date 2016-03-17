به گزارش خبرنگار مهر، مرکز امور نمایشی سیما علاوه بر مجموعه های تلویزیونی که برای پخش نوروزی تدارک دیده است ۳ تله فیلم نیز روی آنتن شبکه های سراسری می فرستد.

تله فیلم «بلوگا» که پیش از این «فیل ماهی» نام داشت به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی احمد زالی در بندر کیانشهر استان گیلان جلوی دوربین رفت و درباره شکار بی ‌رویه و غیر مجاز فیل ‌ماهی، یکی از با ارزش‌ترین و گرانبهاترین ماهی های دریای خزر است. داستان آن هم روایت نوجوانی است که پدر صیادش به علت صید غیرقانونی به زندان می‌افتد. پژمان بازغی، مجید پتکی، نسرین بابایی و میلاد حسین‌پور بازیگران این فیلم هستند.

همچنین تله فیلم «پاییزی که گذشت» به کارگردانی سیامک کاشف آذر و تهیه کنندگی اصغر پورهاجریان اقتباسی از رمان بنجامین نوشته ادوارد ورتیس است و به سرگذشت آدم هایی می پردازد که در زندگی شان با مشکلاتی رو به رو شده اند ولی به مرور زمان حل شده اما کماکان تاثیر آنها در زندگی شان مشهود است. این فیلم با بازی نادر فلاح، علیرضا استادی، علیرضا عاملی، دانیال عباس زاده و ... اوایل مهرماه جلوی دوربین رفت و با تدوین عماد خدابخش برای پخش آماده می شود.

«سکوت پروانه ها» نیز که پیش از این با عنوان «زری و زیبا» رسانه ای شده بود سومین تله فیلم آماده شده توسط مرکز امور نمایشی سیماست که به کارگردانی شاپور شهبازی و تهیه کنندگی مجید پری خواه با بازی سارا منجزی جلوی دوربین رفته است.