تمامی مراکز درمانی قم در آماده باش کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ایرانی خواه ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در خصوص اقدامات و فعالیت‌های نوروزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم اظهار داشت: این دانشگاه رسالت سنگینی در ایام تعطیلات نسبت به دیگر ایام سال بر عهده دارد و لذا در این خصوص جلسات متعددی را با سایر دستگاه‌ها چون استانداری، نیروی انتظامی و هلال احمر داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه قم به دلیل قداستی که دارد وظیفه ما را سنگین‌تر کرده است، گفت: تلاش‌ها و برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته است تا در این ایام شاهد کمترین حوادث باشیم و یکی از سیاست‌های ما این بوده است تا با شناسایی مشکلات سال‌های گذشته آن‌ها را رفع کنیم.

رئیس دانشگاه علوپزشکی قم تصریح کرد: در ایام نوروز تمامی مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی در آماده باش کامل هستند و مراکز خصوصی و خیریه هم موظف شده‌اند تا در برنامه کاری قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان‌ها امسال در ایام تعطیلات نوروز بهتر از سال گذشته از نظر سیستم ارتباطی توسط ستاد هدایت ساماندهی شده‌اند، افزود: با پرهیز از موازی کاری تلاش شده تا نیروهای امدادی، هلال احمر و نیروهای پیش بیمارستانی به ارائه خدمات بپردازند.

ایرانی خواه در بخشی از سخنان خود با اشاره به وجود مشکلات زیر ساختی که در قم وجود دارد، گفت: اقدامات صورت گرفته طی دو سال اخیر در عرصه‌های بهداشت و درمان در سی سال گذشته بی‌نظیر است.

وی گسترش فضای بیمارستانی، رسیدگی به فظای ظاهری بیمارستان‌ها و تکمیل بیمارستان‌های نیمه کاره را از دیگر اقدامات طی دو سال اخیر برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی قم به اضافه شدن بیمارستان‌های فرقانی و بیمارستان نیروگاه به بیمارستان‌های قم در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: بیمارستان شهید بهشتی به مجتمع بیمارستانی تبدیل خواهد شد و بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین(ع)، بیمارستان مخصوص زنان تبدیل می‌شود و مرکز رادیوتراپی به این مجتمع اضافه می‌شود.