۱۲۵۰ کارگر روزمزد شهرداری کرمانشاه چشم به راه حق الزحمه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم اما متاسفانه برخی نهادها و دستگاه ها هنوز حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده اند.

تعدادی از کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه نیز که حقوق خود را دریافت نکرده اند، طی تماس های مکرر با دفتر خبرگزاری مهر درخواست رسیدگی به عدم دریافت حقوق خود را داشتند.

به دنبال این موضوع، خبرنگار خبرگزاری مهر در تماس با رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه این مسئله را پیگیری کرد.

کیومرث احمدی در این رابطه اظهار داشت: حقوق کلیه پرسنل شهرداری کرمانشاه پرداخت شده و تنها حقوق یک هزار و ۲۵۰ کارگر روزمزد باقی مانده است.

وی خاطر نشان کرد: حقوق این کارگران که در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است نیز تا ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه پرداخت خواهد شد.