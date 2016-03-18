رئیس جمهور اوایل سال ۹۵ به استان سمنان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی شامگاه پنج شنبه در نشست هم اندیشی با قشرهای مختلفی از مردم دامغان در محل دفتر خود اظهار داشت: برای رشد و توسعه شهرستان و اجرای طرح وبرنامه در طول چهار سال آینده به ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است و نباید فقط به اعتبارات دولتی و استانی برای این کار متکی بود.

وی گفت: اگر با اعتبارات ملی و استانی کارهایمان را شروع کنیم بیست سال طول می کشد و بلکه باید در جریان سفر سال آینده رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بودجه و اعتبارات لازم را برای شهرستان جذب کنیم.

منتخب مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس دهم تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ رقمی معادل ۲۹۰هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و باید سهم شهرستان دامغان در این لایحه مشخص شود.

حسن بیگی بابیان اینکه وزارت نفت در سال آینده بالغ بر ۱۰۰میلیارد تومان در مناطق نفت خیز جنوب کشور، عسلویه و طرح های گازی و پتروشیمی سرمایه گذاری می کند، افزود: کشور ایران سرشار از سرمایه است که باید براساس قانون و مقررات در جذب این سرمایه ها تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه به روستاهای شهرستان مورد غفلت واقع شده اند، اظهار داشت: به عنوان نمونه به روستائیانی که در چندسال گذشته دچار حادثه زلزله شده بودند تسهیلات هشت میلیون تومانی پرداخت شد و این روستایی در نبود شغل و امکانات توان پرداخت دیون خود به بانک را نداشت و الان باید ۵۰میلیون تومان جریمه و خسارت به بانک مربوطه پرداخت کند که این یک ظلم و جفا بیش نیست.

منتخب مردم دامغان در مجلس دهم با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته بالغ بر بیست ملاقات با مسئولان داشته است، افزود: در تمامی این جلسات بر رشد و توسعه شهرستان تاکید شد.

حسن بیگی از تشکیل ۲۰کمیسیون تخصصی باهدف رشد و توسعه دامغان خبرداد واظهار داشت: موضوع آب، بهداشت و درمان و آموزش عالی یکی از نکات مهم و در دستور کار است که به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: کریدور شمال به جنوب به عنوان یک چهارراه طلایی به مرکزیت دامغان که استان مازندران به استان اصفهان متصل می کند باید به یک اتوبان تبدیل شود که در مجلس دهم این موضوع با جذب اعتبارات و حمایت دولت پیگیری می شود.

منتخب مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس دهم اضافه کرد: برای تکمیل نهایی محور دامغان - دیباج - گلوگاه نیز که تاکنون از ۸۴ کیلومتر آن ۱۶ کیلومتر آماده شده و برای به سرانجام رسیدن این محور اقدام خواهد شد.