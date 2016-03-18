طرح آرامش بهاری در ۲۱ امامزاده شاخص اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اکبر قیامی صبح جمعه در حاشیه بازدید از امامزادههای اردبیل تصریح کرد: با هدف ترویج گردشگری مذهبی طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه و امامزادهها برگزار میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه استان اردبیل در گردشگری مذهبی متذکر شد: در قالب این طرح در نظر داریم گوشهای از ظرفیتهای گردشگری مذهبی استان را معرفی کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان به توزیع بروشورهای معرفی بقاع متبرکه و امامزادههای شاخص استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این روحانیان با استقرار در امامزادهها به سؤالات دینی مراجعان پاسخ میدهند.
قیامی بخشی از اهداف طرح آرامش بهاری را ترویج سنت حسنه وقف عنوان کرد و افزود: علاوه بر این تقویت باورهای دینی نسل جوان به جد مورد تأکید است.
وی در خصوص سایر برنامههای امامزادهها و بقاع متبرکه استان ادامه داد: در تمامی شهرهایی که بیشترین جمعیت گردشگر را دارد بقاع متبرکه آمادهسازی شده است.
به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بر همین اساس در اردبیل و سرعین هفت بقعه و در مشگین شهر شش بقعه آماده استقبال از مسافران نوروزی است.
وی افزود: علاوه بر این در نظر داریم به مانند سالهای گذشته مراسم تحویل سال نو را در ۱۸ بقعه متبرکه استان برگزار کنیم.
قیامی تأکید کرد: امامزادهها و بقاع متبرکه استان تا ۱۵ فرودین میزبان مسافران نوروزی خواهند بود.
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