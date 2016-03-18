  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۱

مدیرکل اوقاف اردبیل:

طرح آرامش بهاری در ۲۱ امامزاده شاخص اردبیل آغاز شد

طرح آرامش بهاری در ۲۱ امامزاده شاخص اردبیل آغاز شد

اردبیل – مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از آغاز به کار طرح آرامش بهاری در ۲۱ امامزاده شاخص این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اکبر قیامی صبح جمعه در حاشیه بازدید از امامزاده‌های اردبیل تصریح کرد: با هدف ترویج گردشگری مذهبی طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه و امامزاده‌ها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان اردبیل در گردشگری مذهبی متذکر شد: در قالب این طرح در نظر داریم گوشه‌ای از ظرفیت‌های گردشگری مذهبی استان را معرفی کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان به توزیع بروشورهای معرفی بقاع متبرکه و امامزاده‌های شاخص استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این روحانیان با استقرار در امامزاده‌ها به سؤالات دینی مراجعان پاسخ می‌دهند.

قیامی بخشی از اهداف طرح آرامش بهاری را ترویج سنت حسنه وقف عنوان کرد و افزود: علاوه بر این تقویت باورهای دینی نسل جوان به جد مورد تأکید است.

وی در خصوص سایر برنامه‌های امامزاده‌ها و بقاع متبرکه استان ادامه داد: در تمامی شهرهایی که بیشترین جمعیت گردشگر را دارد بقاع متبرکه آماده‌سازی شده است.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بر همین اساس در اردبیل و سرعین هفت بقعه و در مشگین شهر شش بقعه آماده استقبال از مسافران نوروزی است.

وی افزود: علاوه بر این در نظر داریم به مانند سال‌های گذشته مراسم تحویل سال نو را در ۱۸ بقعه متبرکه استان برگزار کنیم.

قیامی تأکید کرد: امامزاده‌ها و بقاع متبرکه استان تا ۱۵ فرودین میزبان مسافران نوروزی خواهند بود.

کد مطلب 3582563
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها