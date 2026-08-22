به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فومن با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک در این شهرستان، اظهار کرد: فومن به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح در جمعیت شهری بالای ۲۰ هزار نفر استان گیلان انتخاب شده است.

وی با تبریک هفته دولت و روز پزشک و داروساز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، افزود: اجرای سیاست‌های اصلی دولت در حوزه سلامت، از جمله پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک، در گیلان با جدیت دنبال می‌شود و تاکنون اقدامات مناسبی برای اجرای این طرح در فومن انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نظام شبکه سلامت کشور گفت: در حال حاضر تمام جمعیت روستایی کشور تحت پوشش پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار دارند و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز از این نظام بهره‌مند هستند؛ در گام جدید، برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، در هر دانشگاه علوم پزشکی یک شهر به‌عنوان پایلوت انتخاب شده که در گیلان شهرستان فومن به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

کاهش هزینه‌های درمان با پیشگیری و تشخیص به‌موقع

آشوبی یکی از اهداف مهم اجرای پزشک خانواده را ارتقای سطح سلامت افراد، خانواده‌ها و جامعه عنوان کرد و گفت: هدف این برنامه صرفاً ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه باید با حضور در میان مردم، عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و سایر مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت شناسایی و مدیریت شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت خارج از اختیار وزارت بهداشت است، افزود: تولید و دسترسی به غذای سالم، شرایط محیطی، سلامت روان و بسیاری از عوامل اجتماعی در سلامت مردم نقش دارند و برای ارتقای این شاخص‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های سنگین درمان را از دیگر اهداف این طرح دانست و تصریح کرد: افزایش هزینه‌های درمان ضرورت توجه جدی به پیشگیری و مراقبت‌های اولیه را دوچندان کرده است؛ چراکه بسیاری از بیماری‌ها در صورت تشخیص به‌موقع، با هزینه بسیار کمتری قابل کنترل و درمان هستند.

وی افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، مراقبت به‌موقع، تشخیص سریع و درمان مناسب را از دیگر اهداف نظام پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: این برنامه در نهایت باید به ارتقای شاخص‌های سلامت و افزایش امید به زندگی منجر شود.

گیلان سالمندترین استان کشور است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به وضعیت جمعیتی استان اظهار کرد: گیلان از نظر شاخص‌های جمعیتی شرایط ویژه‌ای دارد و در حال حاضر سالمندترین استان کشور محسوب می‌شود و از سوی دیگر، نرخ موالید در استان پایین است.

آشوبی افزود: این شرایط ایجاب می‌کند که در چارچوب طرح پزشک خانواده، مراقبت‌های سلامت با جدیت بیشتری دنبال شود و برنامه‌های حوزه جمعیت نیز مورد توجه قرار گیرد.

پرونده الکترونیک سلامت؛ گامی برای کاهش هزینه‌های اضافی

وی استقرار نظام یکپارچه الکترونیک و نظام ارجاع الکترونیکی در سطوح مختلف بهداشت و درمان را از اهداف مهم این برنامه دانست و گفت: در نهایت باید هر فرد یک پرونده سلامت مشخص داشته باشد تا سوابق بیماری، اقدامات درمانی، آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های وی در دسترس ارائه‌دهندگان خدمات سلامت قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به مزایای این سامانه افزود: وقتی اطلاعات پزشکی بیمار در اختیار پزشک قرار داشته باشد، از انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تکراری جلوگیری و هزینه‌های اضافی به مردم و نظام سلامت تحمیل نمی‌شود.

وی ادامه داد: در استان گیلان زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات پزشکی در حال توسعه است و هدف این است که بیمار با مراجعه به مراکز مختلف، سوابق پزشکی خود را همراه داشته باشد و پزشک نیز بتواند بر اساس اطلاعات موجود، تصمیم درمانی دقیق‌تری اتخاذ کند.

توسعه زیرساخت‌های درمانی فومن برای اجرای طرح پزشک خانواده

آشوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای پزشک خانواده در فومن گفت: برای اجرای این طرح، نیازهای شهرستان شناسایی شده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز از جمله تجهیزات آندوسکوپی و کولونوسکوپی خریداری و به شهرستان منتقل شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای نوسازی و تجهیز بیمارستان فومن خبر داد و افزود: توافق‌های لازم برای نوسازی و تجهیز بیمارستان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای اجرای مطلوب پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از تقویت نیروی انسانی تخصصی در فومن خبر داد و گفت: بخشی از نیروهای مورد نیاز تأمین شده و بخشی دیگر نیز در مهرماه اختصاص خواهد یافت تا در چارچوب نظام ارجاع، تا حد امکان نیاز مردم به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان کاهش یابد.

اطلاع‌رسانی عمومی؛ شرط موفقیت پزشک خانواده

آشوبی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره این طرح بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو، آگاه کردن مردم و مسئولان از اهداف و نحوه اجرای پزشک خانواده است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه پای کار باشند.

وی افزود: همه عوامل اجرایی مرتبط با طرح باید با جزئیات برنامه آشنا باشند و آموزش‌های لازم را دریافت کنند تا بتوانند پاسخگوی مردم باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از طراحی سازوکارهای اطلاع‌رسانی کم‌هزینه خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، می‌توان اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و اقدامات حوزه سلامت را از طریق بارکد در اختیار مردم قرار داد تا شهروندان با اسکن آن به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و حتی مطالبات و مشکلات خود را از این طریق منتقل کنند.

«میز خدمت سلامت» برای همراهی با بیماران در نظام ارجاع

آشوبی با اشاره به برنامه دانشگاه علوم پزشکی برای تسهیل فرآیند ارجاع بیماران اظهار کرد: در بیمارستان‌ها سازوکاری تحت عنوان «میز خدمت سلامت» پیش‌بینی شده تا بیمار ارجاع‌شده از سطح اول و مراکز جامع سلامت، در بیمارستان مورد پذیرش و راهنمایی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بیمار باید بداند پس از ورود به بیمارستان در نظام ارجاع، چه مسیری را طی می‌کند و چه کسی مسئول پیگیری امور اوست؛ این موضوع می‌تواند از سردرگمی مردم و رفت‌وآمدهای غیرضروری جلوگیری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأکید کرد: در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری باید در کنار مردم باشیم و خدمات خود را با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه کنیم.

آشوبی در پایان با قدردانی از فرماندار و مسئولان شهرستان فومن برای همراهی در اجرای طرح پزشک خانواده گفت: امیدواریم با همکاری همه مسئولان شهرستان، اجرای این طرح در فومن با موفقیت انجام شود تا بتوان از تجربه آن برای توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دیگر شهرهای استان و کشور استفاده کرد.