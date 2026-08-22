از نیمکت فنرباغچه تا درخشش در لهستان/ صیادمنش دوباره خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی که سابقه پوشیدن پیراهن تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه را در کارنامه دارد، فصل جدید را در لهستان و تیم لخ پوزنان بسیار خوب آغاز کرده است.

رسانه «haberler» نوشت: صیادمنش که پس از پایان دوران حضورش در وسترلو، با انتقالی آزاد راهی لخ پوزنان شد، در ۷ دیداری که برای تیم جدیدش به میدان رفته، عملکرد قابل توجهی داشته و موفق به ثبت ۴ گل و ۲ پاس گل شده است.

این مهاجم ۲۵ ساله ایرانی خیلی زود با شرایط تیم جدیدش هماهنگ شد و در نخستین ۷ مسابقه خود برای لخ پوزنان، چهار بار دروازه حریفان را باز کرد و دو پاس گل نیز به هم‌تیمی‌هایش داد. به این ترتیب، صیادمنش در شروع کار خود در لهستان مستقیماً روی ۶ گل تأثیر گذاشته است.

صیادمنش که در سنین پایین و با امیدهای زیادی به فنرباغچه پیوست، نتوانست در این تیم فرصت کافی برای بازی پیدا کند و به همین دلیل ادامه دوران حرفه‌ای خود را در تیم‌های مختلف دنبال کرد.

این بازیکن ایرانی پس از پشت سر گذاشتن دوران حضور در فنرباغچه و وسترلو، حالا در ۲۵ سالگی بار دیگر با نمایش‌های خود در فوتبال اروپا مورد توجه قرار گرفته است. شروع درخشان او در لخ پوزنان نشان می‌دهد که صیادمنش فصل جدید را با شرایطی متفاوت آغاز کرده و یکی از مهره‌های مؤثر تیم لهستانی در هفته‌های ابتدایی بوده است.