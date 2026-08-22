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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

نهمین جشنواره ملی کباب بناب از ۱۷ شهریور برگزار می‌شود

نهمین جشنواره ملی کباب بناب از ۱۷ شهریور برگزار می‌شود

بناب- فرماندار بناب از برگزاری نهمین جشنواره ملی کباب بناب از ۱۷ شهریور به مدت چهار روز در پارک ملت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای صبح شنبه در دومین جلسه هماهنگی نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب که با حضور رؤسای ادارات و دستگاه‌های مسئول برگزار شد، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های متولی باید برای برگزاری منظم، بهداشتی و شایسته این رویداد در کنار شهرداری باشند.

وی بر ضرورت فعالیت مستمر کمیته‌های تخصصی جشنواره تأکید کرد و افزود: جلسات این کمیته‌ها باید به‌صورت هفتگی و با حضور مستقیم مدیران دستگاه‌های مسئول برگزار شود و اعضای کمیته‌ها نیز تا زمان آغاز جشنواره، پیشنهادها و ملاحظات خود را برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها ارائه کنند.

تأکید بر حفظ اصالت کباب بناب

فرماندار بناب با اشاره به اهمیت حفظ هویت و اصالت کباب بناب گفت: غرفه‌های عرضه کباب باید با حضور کباب‌پزان ماهر و شناخته‌شده بنابی ساماندهی شود تا علاوه بر معرفی این غذای اصیل، شیوه سنتی طبخ و هویت فرهنگی آن نیز به گردشگران و مهمانان معرفی شود.

قلعه‌ای ادامه داد: نظارت‌های بهداشتی باید پیش از تولید و عرضه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها انجام شود و قیمت هر پرس کباب نیز مطابق نرخ مصوب باشد.

وی افزود: آماده‌سازی و تجهیز غرفه‌ها باید دست‌کم دو روز پیش از آغاز جشنواره انجام شود تا شرایط لازم برای ارائه خدمات مناسب به بازدیدکنندگان فراهم باشد.

پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و خدماتی

فرماندار بناب مدیریت پسماند، نظافت مستمر سرویس‌های بهداشتی، تأمین روشنایی مناسب، رسیدگی به فضای سبز و کنترل ترافیک محوطه پارک ملت را از دیگر الزامات برگزاری جشنواره عنوان کرد.

وی همچنین از پیش‌بینی خدمات امدادی و سلامت، بازی‌های بومی و محلی و برنامه‌های فرهنگی و هنری در این جشنواره خبر داد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مربوط برای اجرای مطلوب این برنامه‌ها تأکید کرد.

قلعه‌ای با تأکید بر مردمی بودن جشنواره ملی کباب بناب خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حامیان مالی باید مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌های مسئول برای برگزاری رویدادی در شأن مردم بناب، گردشگران و مهمانان کشوری همکاری کنند.

کد مطلب 6923431

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