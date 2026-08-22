به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای صبح شنبه در دومین جلسه هماهنگی نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب که با حضور رؤسای ادارات و دستگاههای مسئول برگزار شد، اظهار کرد: تمامی دستگاههای متولی باید برای برگزاری منظم، بهداشتی و شایسته این رویداد در کنار شهرداری باشند.
وی بر ضرورت فعالیت مستمر کمیتههای تخصصی جشنواره تأکید کرد و افزود: جلسات این کمیتهها باید بهصورت هفتگی و با حضور مستقیم مدیران دستگاههای مسئول برگزار شود و اعضای کمیتهها نیز تا زمان آغاز جشنواره، پیشنهادها و ملاحظات خود را برای ارتقای کیفیت برنامهها ارائه کنند.
تأکید بر حفظ اصالت کباب بناب
فرماندار بناب با اشاره به اهمیت حفظ هویت و اصالت کباب بناب گفت: غرفههای عرضه کباب باید با حضور کبابپزان ماهر و شناختهشده بنابی ساماندهی شود تا علاوه بر معرفی این غذای اصیل، شیوه سنتی طبخ و هویت فرهنگی آن نیز به گردشگران و مهمانان معرفی شود.
قلعهای ادامه داد: نظارتهای بهداشتی باید پیش از تولید و عرضه مواد غذایی و نوشیدنیها انجام شود و قیمت هر پرس کباب نیز مطابق نرخ مصوب باشد.
وی افزود: آمادهسازی و تجهیز غرفهها باید دستکم دو روز پیش از آغاز جشنواره انجام شود تا شرایط لازم برای ارائه خدمات مناسب به بازدیدکنندگان فراهم باشد.
پیشبینی برنامههای فرهنگی و خدماتی
فرماندار بناب مدیریت پسماند، نظافت مستمر سرویسهای بهداشتی، تأمین روشنایی مناسب، رسیدگی به فضای سبز و کنترل ترافیک محوطه پارک ملت را از دیگر الزامات برگزاری جشنواره عنوان کرد.
وی همچنین از پیشبینی خدمات امدادی و سلامت، بازیهای بومی و محلی و برنامههای فرهنگی و هنری در این جشنواره خبر داد و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مربوط برای اجرای مطلوب این برنامهها تأکید کرد.
قلعهای با تأکید بر مردمی بودن جشنواره ملی کباب بناب خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حامیان مالی باید مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاههای مسئول برای برگزاری رویدادی در شأن مردم بناب، گردشگران و مهمانان کشوری همکاری کنند.
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