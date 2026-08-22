به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳هزار و ۵۰۰ تن شیر در واحدهای دامداری این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

مدیرجهاد کشاورزی زاهدان بیان کرد: با تلاش بهره‌برداران و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روزانه حدود ۹۰ تن شیر در واحدهای دامداری شهرستان زاهدان تولید می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اینک ۱۰ واحد دامداری شیری صنعتی در شهرستان زاهدان فعال است که ظرفیت تولید سالانه آنها به ۱۶ هزار و ۲۰۰ تن می‌رسد و نقش مؤثری در تأمین شیر مورد نیاز استان دارند.

شهرکی تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ۲ واحد دامداری شیری جدید با ظرفیت مجموع ۳۰۰ رأس دام مولد در بخش نصرت‌آباد این شهرستان در حال احداث است.

وی در پایان افزود: با بهره‌برداری از این ۲ واحد، روزانه ۹ تن به ظرفیت تولید شیر شهرستان زاهدان افزوده خواهد شد.