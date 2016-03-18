مشرق نوشت: مرکز آمار در واپسین روزهای سال ۹۴،در اقدامی دیرهنگام اقدام به انتشار آمارهایی کرده که فعالان اقتصادی مدت‌ها در انتظار آن بودند.

این مرکز به فاصله چند روز مانده به پایان سال، از یک سو آمار رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور را مثبت۷ دهم درصد اعلام کرد و از سوی دیگر آمار ضریب جینی را منتشر کرد.

از سوی دیگر، مرکز آمار در شرایطی که مردم در جنب و جوش عید نوروز هستند، آمار ضریب جینی را منتشر کرد که از افزایش آن در سال ۹۳ حکایت دارد.

مطابق گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ در کل کشور به عدد ۰.۳۷۸۸ رسید که نسبت به رقم سال ۹۲ (۰.۳۶۵۰) افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد شکاف طبقاتی در دولت یازدهم افزایش یافته است.

اما مرکز آمار با انتشار این آمار منفی در روزهای پایانی سال، به نوعی تلاش کرده همچون گزارش رشد اقتصادی، پوشش رسانه‌ای آن کمرنگ شود.

این نحوه ارائه گزارش مرکز آمار را رسانه‌های حامی دولت با انعکاس نادرست خبر مربوط به ضریب جینی تکمیل کرده‌اند. این رسانه‌ها در یک اقدام عجیب، گزارش مرکز آمار را با تیتر «فاصله طبقاتی در ایران کاهش یافت» منتشر کرده‌اند که دروغی آشکار است.

رسانه‌های حامی دولت به جای مقایسه آمار ضریب جینی سال ۹۳ با سال قبل آن (۹۲)، ضریب جینی را با سال ۸۹ مقایسه کرده‌اند! این رسانه‌ها پاسخ نداده‌اند که چرا سال ۸۹؟ پاسخ، روشن است چون در چند سال اخیر، فقط ضریب جینی سال ۸۹ از ضریب جینی سال ۹۳ بالاتر است.

بنابراین حامیان دولت، برای پوشاندن افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم با چشم‌پوشی از ضریب جینی دوره سه ساله ۹۰، ۹۱، ۹۲، اقدام به مقایسه ضریب جینی سال ۹۳ با سال ۸۹ کرده‌اند.

این در حالی است که با اقدامات دولت قبل خصوصا هدفمندی یارانه‌ها، ضریب جینی از سال ۹۰ بدین سو رو به کاهش گذاشت، اما با تغییر دولت، سمت و سوی ضریب جینی نیز دوباره صعودی شده است.

لازم به ذکر است اوایل اسفندماه نیز بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال ۹۳ را منتشر کرد که از افزایش آن حکایت داشت اما این خبر در رسانه‌های حامی دولت به طور کامل سانسور شد.