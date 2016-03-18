فارس نوشت: رای نهایی AFC درباره اختلافات فوتبالی ایران و عربستان دو روز پیش صادر شد که به نفع سعودی ها بود و قرار بر این شد تا بازی ها به کشور سوم منتقل شود. AFC تا تاریخ 25 مارس(6 فروردین) به دو کشور مهلت داد تا کشور سوم خود را مشخص کنند.

عربستانی ها که امروز در رسانه های خود انواع و اقسام اهانت ها را به ایران انجام داده بودند در جدیدترین خبر خود گفت و گوی محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان کشورمان را پوشش دادند و تیتر خبر خود را با سرکشی و عناد ایرانی ها به رای AFC اعلام کردند.

روزنامه الجماهیر عربستان در خبری که امروز منتشر کرد در تیتر خبر خود نوشت: ایرانی ها کماکان به عناد و سرکشی خود به رای AFC ادامه می دهند.

این روزنامه عربستانی در ادامه این خبر گفت و گو وزیر ورزش و جوانان کشورمان را آورد و نوشت: گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران تاکید کرد که تهران بازی های خود را با عربستان در کشور ثالث را رد می کند. شرط حضور ایران در لیگ قهرمانان آسیا برگزاری بازی ها در کشور خودمان است.