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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

۳ کشته و ۱۰۰۰ زخمی؛ حاصل حمله شیمیایی اخیر داعش به «کرکوک» عراق

۳ کشته و ۱۰۰۰ زخمی؛ حاصل حمله شیمیایی اخیر داعش به «کرکوک» عراق

منابع رسانه ای اعلام کردند شمار قربانیان حمله شیمیایی اخیر تروریست های داعش به منطقه «تازه» در کرکوک تاکنون به ۳ کشته و ۱۰۰۰ زخمی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، شمار قربانیان حمله شیمیایی هفته گذشته تروریست های تکفیری داعش به منطقه «تازه» در کرکوک به ۳ کشته رسیده است.

بر اساس این گزارش، در میان قربانیان این حمله نام یک کودک عراقی نیز به چشم می خورد.

رسانه های عربی همچنین اعلام کردند که شمار مجروحان این حمله نیز تاکنون به هزار نفر رسیده است.

در همین ارتباط، «ارشد الصالحی» رئیس کمیته حقوق بشر عراق ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی داعش به کرکوک، از سکوت سازمان های بین المللی در قبال این حمله به شدت انتقاد کرد.

گفتنی است، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق تهدید کرده بود که به دنبال حمله شیمیایی داعش به کرکوک، بغداد انتقام سختی را از این گروه خواهد گرفت.

کد مطلب 3582584

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