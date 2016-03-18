به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دیپلمات های سازمان ملل با اعلام این مطلب خاطر نشان کردند: این احتمال وجود دارد که شورای امنیت سازمان ملل تذکراتی را در رابطه با آزمایش موشک بالستیک به ایران بدهد، اما این امر منجر به صدور قطعنامه ای علیه این کشور نمی شود.

این منابع خبری از سازمان ملل همچنین اظهار داشتند: از آنجایی که قطعنامه صادر شده شورای امنیت در جولای گذشته دارای ابهاماتی است، لذا اعمال تحریم علیه این کشور بسیار ضعیف است.

با اجرایی شدن برجام تحریم های بین المللی علیه ایران در ماه ژانویه برچیده شد. برنامه دفاعی موشکی ایران دستاویز کشورهای غربی برای اعمال تحریم قرار گرفته است. ایران اعلام کرده موشکهای آزمایشی خود قابلیت حمل کلاهک هسته ای را ندارد اما طرف مقابل با این ادعا که این موشکها قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارد بنا دارد تحریمهایی را علیه ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت وضع کند که در مورد اخیر قطعنامه ای صادر نشده است.