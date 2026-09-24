پایان کار دختر پرنده ایران در ماده پرش سه گام

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کاظمی در ماده پرش سه گام بازی‌های آسیایی ناگویا با ۱۴ حریف خود به رقابت پرداخت و در پایان به رتبه سیزدهم دست یافت و به کار خود پایان داد.



پرش اول و سوم کاظمی ناموفق بود و در پرش دوم رکورد ۱۲.۶۸ متر را ثبت کرد و سیزدهم شد.