فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن از میراث امامین انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدرضا زارعی‌تبار ظهر پنجشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای شهر خورموج اظهار کرد: همه اعتبار و داشته‌های امروز خود را مدیون امامین انقلاب و شهدای والامقام هستیم و باید قدردان این میراث ارزشمند باشیم.

وی افزود: امام شهید همواره بر پیشرفت علمی و نظامی تأکید داشت و امروز نتایج این نگاه و تأکیدات را در عرصه‌های مختلف و در مقابله با دشمنان مشاهده می‌کنیم و به لطف خدا دستاوردها و پیروزی‌های متعددی به دست آمده است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی ادامه داد: جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم یک نتیجه مشترک داشت و آن دفاع جانانه مردم از کشور بود؛ مقاومت و ایستادگی که امامین انقلاب به ما آموختند و نشان دادند که در برابر دشمنان باید با قدرت و استقامت ایستادگی کرد.

زارعی‌تبار با تأکید بر تداوم دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنی دشمنان ادامه دارد و در چنین شرایطی باید با حفظ هوشیاری، وحدت و روحیه مقاومت، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را دنبال کنیم.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: رئیس‌جمهور با صلابت و سخنرانی انقلابی، پیام عزت، اقتدار و صلابت ملت ایران را در قلب آمریکا به جهان مخابره کرد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز بسته است و امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد اقتدار و جایگاه ایران هستیم و همه این دستاوردها را مدیون امامین انقلاب و شهدای گرانقدر می‌دانیم.