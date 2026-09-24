به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران مسابقات جام ملتهای آسیا را اعلام کرد که بر این اساس موعود بنیادی‌فرد، فرهاد مروجی و بهمن عبداللهی برای حضور در این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند؛ اتفاقی که می‌توان آن را نشانه‌ای از عملکرد خوب و قابل توجه این عزیزان در مسابقات بین‌المللی گذشته دانست.



جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی جده، عربستان سعودی برگزار خواهد شد.