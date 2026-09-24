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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

با اعلام فدراسیون فوتبال، سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران مسابقات جام ملتهای آسیا را اعلام کرد که بر این اساس موعود بنیادی‌فرد، فرهاد مروجی و بهمن عبداللهی برای حضور در این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند؛ اتفاقی که می‌توان آن را نشانه‌ای از عملکرد خوب و قابل توجه این عزیزان در مسابقات بین‌المللی گذشته دانست.

جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی جده، عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6957508

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