استان البرز مقصدی ارزان برای گردشگران/وجود ۳۲ مرکز اقامتی

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه استان البرز جزو پیچیده ترین و در عین حال محروم ترین استان ها در حوزه گردشگری است، اظهار کرد: وجود جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی و همچنین وجود اقلیم متنوع در استان البرز باعث شده پای گردشگران زیادی به اینجا باز شود.

وجود ۳۲ مرکز اقامتی در استان البرز

ترکاشوند در ادامه به زیرساخت های حوزه گردشگری استان اشاره کرد و گفت: در استان البرز ۳۲ مرکز اقامتی وجود دارد که از این تعداد ۱۰ هتل سه ستاره، ۳ هتل دو ستاره و مابقی مراکز مجتمع های اقامتی و پذیرایی هستند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز به وجود هتل آپارتمان ها در البرز اشاره کرد و گفت: این هتل آپارتمان ها بیشتر در شهرستان کوهستانی طالقان مستقر هستند.

ترکاشوند گفت: نزدیکی و مجاورت البرز با پایتخت به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دلیلی برای گرانی امکانات گردشگری نیست و به دلیل برگشت پذیری سرمایه و قیمت پایین زمین در البرز هزینه های گردشگری به ویژه در حوزه اقامت و پذیرایی بسیار ارزان تر است.

تنوع اقلیم در البرز بر جاذبه های گردشگری افزوده است

وی با تاکید بر اینکه استان البرز یکی از ارزانترین استان های کشور برای گردشگران است، گفت: این استان جوان از تنوع اقلیمی و جاذبه های گردشگری فراوانی برخوردار است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز ادامه داد: در حالی که گردشگران در کرج یک روز بارانی را سپری می کند برخی دیگر در شهرستان اشتهارد می توانند یک روز آفتابی و در محور کرج – چالوس می توانند یک روز نسبتا سرد با آب و هوای کوهستانی را تجربه کنند که تفاوت اقلیم و دما از نظر زمانی بیش از یک ساعت نیست.

ترکاشوند به تنوع جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی در البرز اشاره کرد و گفت: در غربی ترین نقطه استان محوطه ازبکی با تاریخچه چند هزار ساله بخشی از تاریخ و تمدن شور را در خود جای داده است و در شرق شهرستان کرج محور گردشگری کرج – چالوس به عنوان یک جاذبه طبیعی و یک اثر طبیعی تاریخی پای گردشگران زیادی را به اینجا می کشاند.

توسعه اقتصاد گردشگری در البرز مغفول مانده است

وی از فرودگاه آزادی به عنوان یک جاذبه دست ساز بشری و همچنین از کاروانسرای شاه عباسی و پل تاریخی کرج که یادگاری از دوره سلجوقیان است به عنوان جاذبه های تاریخی یاد کرد و گفت: در کمتر استانی همزمان با تنوع جاذبه ها تنوع اقلیم هم وجود دارد.

ترکاشوند در ادامه با تاکید بر اینکه نمی توانیم مدعی وجود زیرساخت های خوب و مطلوب گردشگری در استان البرز شویم، گفت: متاسفانه در استان البرز مراکز اقامتی تاپ و چهار یا پنج ستاره وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص نرم افزاری در حوزه گردشگری نیز با مشکل مواجه هستیم، گفت: البرزنشینان میهمان نواز و مهربان هستند اما میهمان نوازی الزاما به معنی میزبانی خوب نیست به همین منظور باید با آموزش و توسعه مفاهیم گردشگری به ویژه توسعه اقتصاد گردشگری به سمت به یک جامعه میزبان برویم.

ترکاشوند با اشاره به اینکه نگرش مقامات ارشد استان نسبت به حوزه گردشگری نگرشی باز و مثبت است، گفت: متاسفانه این نگرش در میان البرزنشینان جا نیفتاده است به همین منظور باید تلاش ها معطوف به فرهنگ سازی در حوزه گردشگری باشد.

وجود سه هتل ۳ ستاره در محور کرج - چالوس

ترکاشوند در ادامه سخنان خود به وجود محور گردشگری کرج – چالوس به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری استان و مهمترین راههای مواصلاتی کشور اشاره کرد و گفت: استان البرز در مسیر ۱۴ استان کشور واقع شده است محور چالوس نیز برای دسترسی به استان های شمالی مورد استفاده هم‌وطنانمان قرار می گیرد این ظرفیت برای توسعه گردشگری بی نظیر است.

وی با تاکید بر اینکه محور کرج – چالوس برای سفرهای یک روزه هم مناسب است، گفت: جاذبه های گردشگری این محور از جمله پیست اسکی «دیزین» و «خور»، باغ لاله ها، آبشار هفت چشمه، وجود روستاهای هدف گردشگری، کاخ شهرستانک و کاخ رضاشاهی در گچسر باعث شده است که بسیاری از گردشگران در این محور اقامت کنند.

ترکاشوند در پایان به مراکز اقامتی در این محور اشاره کرد و گفت: در این محور سه هتل ۳ ستاره گچسر، گاجره و دیزین وجود دارد که پذیرای گردشگران هستند.