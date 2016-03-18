پروانه نمایش «ایستاده در غبار» صادر شد/ اکران در اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مهدویان با اعلام این خبر بیان کرد: پروانه نمایش «ایستاده در غبار» صادر و قرارداد اکران عمومی این فیلم برای اول اردیبهشت‌ماه ۹۵ بسته شده است. اکنون تیم تبلیغات، رسانه‌ و اکران فیلم در تلاشند تا شرایط خوبی را برای دیده شدن «ایستاده در غبار» فراهم کنند.

مهدویان که شب گذشته به همراه بازیگر نقش اول، تدوینگر و آهنگساز فیلمش به ویژه برنامه شبکه دوم سیما آمده بود، با ابراز امیدواری از استقبال مردم در نمایش عمومی «ایستاده در غبار» گفت: ما همه تلاش‌مان را کردیم که فیلم خوب بسازیم و خوشحالیم این فیلم که ساختاری متفاوت داشت، در جشنواره فجر نه تنها سیمرغ بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد بلکه توانست رضایت تماشاگران جشنواره را نیز جلب کند و در میان پنج فیلم برگزیده آرای مردمی تماشاگران باشد.

وی دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر و بالاتر از آن رضایت مخاطبان از فیلم را یکی از اتفاقات مهم سال ۹۴ برای خودش دانست و اظهار کرد: بزرگان سینما در جشنواره امسال حضور داشتند. به همین دلیل فکر نمی‌کردم فیلمی که ویژگی‌های ساختاری متفاوتی دارد و چندان با اصول و معیارهای رایج جذب مخاطب ساخته نشده است، جزو ۵ فیلم برتر تماشاگران باشد.

کارگردان «ایستاده در غبار» در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره مخاطبان فیلمش بیان کرد: رویکرد ساخت این فیلم کاملا جوانانه و نوجوانانه است. ما آن را از نگاه نسل خودمان ساخته‌ایم و به همین دلیل فکر می‌کنیم که فیلم برای نسل جوان جذابیت زیادی داشته باشد.

هادی حجازی‌فر بازیگر نقش شهید احمد متوسلیان نیز با ابراز خرسندی از دیده شدن «ایستاده در غبار» در جشنواره گفت: من از ابتدا هم نسبت به دیده شدن فیلم و جذابیت آن برای مخاطب خوشبین بودم. در واقع فکر می‌کنم که اکران «ایستاده در غبار» در سال ۹۵، موفقیت‌های سال ۹۴ را برای این فیلم تداوم خواهد داد.

وی ادامه داد: مخاطبان فیلم در جشنواره فجر واکنش بسیار خوبی به «ایستاده در غبار» داشتند. تماشاگران فارغ از سلیقه و نوع نگاه خود، واکنش‌های دلگرم‌کننده‌ای داشتند و همین امر باعث شده است که به اکران عمومی نیز بسیار خوشبین باشم.

حجازی‌فر همچنین با آرزوی موفقیت برای محمدحسین مهدویان در ادامه مسیر فیلمسازی‌اش عنوان کرد: «ایستاده در غبار» کار بسیار سختی بود اما مهدویان آنقدر انرژی زیادی دارد که که اجازه نمی‌‌داد کسی خسته شود. به همین دلیل در پشت صحنه فیلم، همه با هم دوست بودند.

سجاد پهلوان‌زاده تدوینگر «ایستاده در غبار» با تاکید بر اینکه مخاطب این فیلم بدون رضایت از سینما خارج نمی‌شود، اظهار کرد: در سینمای ایران، فیلم‌های جنگی برای دل مسئولان ساخته می‌شود، اما «ایستاده در غبار» برای مردم ساخته شده است و به همین دلیل جزو پنج فیلم برتر تماشاگران در در جشنواره‌ فیلم فجر بود. با این پشتوانه مطمئنم ۹۰ درصد تماشاگران فیلم راضی از سالن بیرون می‌آیند.

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان از جمله فیلم‌های شگفتی‌آفرین جشنواره فجر ۳۴ بود که علاوه بر سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره، توانست سه سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین جلوه‌های ویژه میدانی و جایزه ویژه هیات داوران بخش نگاه نو را بدست آورد.