علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیداتی که برای اکران فیلم «ایستاده در غبار» ساخته محمدحسین مهدویان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: اکران این فیلم در گروه آزاد با اکران در دیگر سرگروه‌ها فرقی ندارد و همه ویژگی های اکران با سرگروه را داراست.

وی ادامه داد: در اکران آزاد هم این فیلم می تواند از همه سالن های سینمایی خوب همچون سینما آزادی و پردیس های کورش، ملت و... بهره ببرد و اتفاقا خود تهیه کننده می خواست که فیلم با این شیوه اکران شود. همچنین ممکن بود در اردیبهشت ماه که آغاز اکران «ایستاه در غبار» است بعضی از فیلم ها از سرگروهی کنار نروند و این هم دلیل دیگری بود تا فیلم اکران آزاد داشته باشد.

پخش‌کننده «ایستاده در غبار» با اشاره به برنامه ریزی ها برای اکران مناسب این فیلم عنوان کرد: امیدواریم با برنامه ریزی هایی که داشته‌ایم، تبلیغات خوبی برای «ایستاده در غبار» صورت بگیرد و استقبال خوبی از این فیلم شود. البته فکر می کنم با توجه به نوع ساختار و موضوع این فیلم و همچنین بکر بودن و نو بودن محتوا استقبال زیادی از آن صورت بگیرد.

این تهیه‌کننده در پایان درباره اقدامات لازم برای دیده شدن بهتر این فیلم با توجه به اقبالی که در جشنواره توسط منتقدان و مردم از آن صورت گرفت، یادآور شد: ما اقداماتی را شروع کرده ایم به طور مثال هم اکنون تیزرهای این فیلم در سینماها نمایش داده می شود و برنامه های دیگری هم داریم. مسلما با توجه به موضوع این فیلم که در ساختار عمومی سینمای ایران نیست نوع تبلیغات برای این اثر هم باید متفاوت باشد و با توجه به همه این شرایط فکر می کنم «ایستاده در غبار» اکران خوبی داشته باشد.

فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، اول اردیبهشت‌ماه ۹۵ روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود.

این فیلم در سال ۹۴ در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و نظر مثبت منتقدان و مردم را به خود جلب کرد و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کند. این اثر دفاع مقدسی در بخش آرای مردمی هم در همه روزهای جشنواره در رقابتی نزدیک با اثر برگزیده بود.

«ایستاده در غبار» همچنین توانست سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین جلوه‌های ویژه میدانی و جایزه ویژه هیات داوران بخش «نگاه نو» را به دست آورد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احمد که دوران نوجوانی‌اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می‌شود که باید در دروازه‌های خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ‌ها دور از مرز های ایران رقم می‌خورد.