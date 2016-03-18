تداوم روحیه انقلابی عامل پیروزی ملت در برابر دشمنان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، اظهار کرد: آنچه که باعث شده دشمنان تاکنون در برابر ملت ایران شکست بخورند، مجهز بودن ملت به روحیه اسلامی و انقلابی است.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان تلاش می کنند با نفوذ به بخش‌های مختلف کشور، روحیه انقلابی را از ملت بگیرند، افزود: درواقع انقلابی ماندن، ساختار حقیقی نظام را تشکیل می دهد.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به اینکه ظلم ستیزی، استکبارستیزی و مظلوم نوازی از جمله روحیات انقلابی یک فرد مسلمان محسوب می شود، اضافه کرد: خوشبختانه دشمنان تاکنون به گرفتن این روحیات از ملت ایران نشده‌اند و از این پس نیز نمی شوند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه دشمنان می خواهند موریانه وار وارد عرصه های مختلف نظام شوند تا اساس انقلاب را از بین ببرند، تصریح کرد: در این زمینه باید همه هوشیار بوده و روحیه سازش‌ناپذیری با دشمن را از دست ندهیم.

وی با تأکید بر اینکه باید در برخورد با استکبار موضع انقلابی داشته باشیم، ادامه داد: همه باید شعار مرگ بر آمریکا را فریاد زده و پای انقلاب ایستادگی کرده و انقلابی بمانیم تا همچون گذشته در برابر دشمنان اسلام و انقلاب پیروز باشیم.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سال جدید، از مردم خواست تا همراه با غبارروبی منازل خود، دل‌های خود را نیز غبارروبی کرده و کینه‌ها و کدورت‌ها را دور بریزند.

وی با بیان اینکه در این ایام تلاش کنیم صفا و صمیمیت را رواج دهیم، اضافه کرد: همچنین در این ایام اعمال خود را به نسبت سال گذشته مورد سنجش قرار داده و تلاش کنیم بیش از پیش به خداوند نزدیک شویم.