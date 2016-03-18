تکمیل مترو شهرآفتاب با هزینه شهرداری/جابجایی روزانه ۱۰۰هزار مسافر

هابیل درویشی در حاشیه تست گرم فاز اول خط مترو تهران - پرند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امروز پس از افتتاح خط ایستگاه فرودگاه مهرآباد و در روزهای پایانی سال ۹۴ تست خط فرودگاه امام در فاز اول با موفقیت انجام شد.

وی ادامه داد: این تست در دقیقه ۹۰ پایان سال صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت مترو تهران اظهار امیدواری کرد: امیدوارم همزمان با نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه بتوانیم پروژه را تا ایستگاه شهر آفتاب به صورت صد درصدی آماده و به بهره برداری برسانیم.

وی در پاسخ به پیش بینی ها برای ظرفیت مسافران گفت: پیش بینی می کنیم در فاز اول، روزانه بیش از ۱۰۰ هزار مسافر توسط این خط جابجا شود.

درویشی افزود: با تکمیل فاز های دیگر یعنی فرودگاه امام و شهر پرند، جابجایی مسافران در این خط به روزانه ۶۰۰ هزار مسافر می رسد. بیشتر مسافران مربوط به شهر پرند، فرودگاه امام و ایام نمایشگاهی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که تعهد انجام این خط با دولت بوده اما ظاهرا هزینه تکمیل آن توسط شهرداری پرداخت شده، گفت: این خط صد درصد دولتی است اما فاز اول با مساعدت شهرداری انجام شده است.

درویشی تاکید کرد: انتظار ما این است که دولت توجه جد تری به حمل و نقل عمومی بویژه توسعه مترو داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران تصریح کرد: قرار است این پروژه تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری برسد اما اگر دولت مساعدت ویژه داشته باشد ما کل پروژه را تا شش ماه آینده به بهره برداری می رسانیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا خط ایستگاه شهر آفتاب در دو روز پایانی سال افتتاح شد، افزود: با توجه به برگزاری نمایشگاه در اردیبهشت خواستیم این پروژه هر چه سریعتر تکمیل شود ضمن اینکه افتتاح آن عیدی به شهروندان تهرانی است.