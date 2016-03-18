تابلوهای بازار زنجان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شهرداری زنجان، در آستانه سال جدید و عید نوروز و ورود مسافران نوروزی تابلو اسامی بخش‌های مختلف بازار و راسته‌ها به همت اداره زیباسازی شهرداری زنجان تهیه و نصب شد.

همچنین به مناسبت سال جدید پل ورودی شهر با توجه به اینكه مورد توجه مسافران عبوری قرار دارد و در وجهه شهر موثر است رنگ آمیزی شد.

ساخت المان ایثار، بازبینی فنی سازه های تبلیغاتی، رنگ آمیزی آبنماهای سطح شهر و نصب پل بر روی جوی آب جهت مناسب سازی تردد معلولین و سالمندان.... از دیگر اقدامات این اداره است

همچنین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زنجان برای نخستین اقدام به راه اندازی اینترنت وایرلس در ۹ پارك و محلهای پر تردد مسافران در شهر زنجان كرده است.تا مسافران نوروزی و شهروندان در طول تعطیلات از اینترنت رایگان بهره‌مند شوند.

به منظور راه اندازی اینترنت وایرلس در پارك‌های زنجان پایانه‌های اینترنتی در این پارك‌ها استقرار داده شده است.

برای رفاه حال مسافران نوروزی و شهروندان زنجانی میدان بسیج، پارك میثم، ترمینال مسافربری، بوستان مسافر، موزه كارخانه كبریت، میدان جهاد، پارك ارم، پارك ملت بلوار آزادی تحت پوشش اینترنت وایرلس شهرداری زنجان قرار گرفته است.

شهروندان و مسافران نوروزی به منظور استفاده از این خدمات باید به محض اتصال ثبت نام كرده و پس از آنمی‌توانند از اینترنت رایگان استفاده كنند.

ارائه اینترنت رایگان برای سومین سال است كه توسط شهرداری زنجان ارائه می‌شود كه در سال‌های گذشته محدود به پارك ملت بود ولی امسال علاوه بر پارك ملت هشت پارك و مكان‌های دیگر را تحت پوشش دارد و به نوعی چتر وای‌فای ایجاده كرده است.