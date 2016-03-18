به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «سه ستاره» با اجرا و تهیه کنندگی احسان علیخانی چند روز مانده به سال ۹۵ از شبکه ۳ سیما پخش شد و در آن برنامه ها، بازیگران، مجریان، گزارشگران و ... به عنوان نامزدهای هر شبکه معرفی شدند و در معرض رای گیری مخاطبان قرار گرفتند.

شب گذشته ۲۷ اسفندماه شبکه سه به صورت زیرنویس اعلام کرد که بازه زمانی رای گیری برای نامزدهای «سه ستاره» تمدید شده است و مردم می توانند تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۹ اسفند به نامزدهای مورد علاقه خود رای دهند.

این فرصت در حالی تمدید شده است که بعضی از این برنامه ها و همچنین مجریان آنها در شبکه های مختلف سیما در حال پخش هستند و آنتن در اختیار دارند و می توانند برای خود تبلیغ کرده و از طرفدارانشان تقاضای رای کنند اما بعضی از نامزدها از چنین فرصتی برخوردار نیستند.

خوب است برای رفع این شرایط نابرابر برای تبلیغات نامزدها تمهیداتی اندیشیده شود و یا برای سال‌های بعد قواعدی برقرار شود تا نامزدها روی آنتن تلویزیون برای خود تبلیغ نکنند.

اختتامیه برنامه «سه ستاره» شب تحویل سال ۹۵ با اجرای احسان علیخانی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد و برگزیده های این مسابقه معرفی می شوند.