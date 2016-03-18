به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان، افزود: استبکار جهانی با ایجاد جنگ نیابتی سعی در ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و در این مسیر ملت ایران هوشیارانه در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کرده است.
وی با بیان اینکه خط مقاومت ما در برابر دشمن، سوریه و عراق است ادامه داد: فرزندان ما در مقابل تجاوز دشمنان ایستادگی نکنند، ما مجبوریم در مرزها با آنها مقابله کنیم. به همین خاطر، علاوه بر سوریه و عراق، نوار غزه، جنوب لبنان و انصارالله یمن همگی خط مقدم جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود.
حجت الاسلام خاتمی همچنین سالروز حمله آمریکا به عراق به بهانه داشتن سلاح غیرمجاز را یاداور شد و افزود: آمریکا با این حمله قصد داشت به ایران بفهماند که اگر صدام نتوانست شما را شکست دهد، من میتوانم در منطقه قدرتنمایی کنم. البته صدام و صدامیان پرورشیافته خود آمریکا و سزاوار این مجازات بودند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: آمریکا و ایادی منطقه ای این دولت استکباری هرگز نخواهند توانست در مسیر اقتدار و عزت ملت بزرگ ایران مانع ایجاد کنند و همواره در این مسیر شکست خورده اند.
حجت الاسلام خاتمی با یاداوری جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق، به نیابت از امریکا و غرب را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: در عملیات فتحالمبین در روز دوم فروردین بعد از موفقیتهای کسبشده در عملیات طریقالقدس، ایجاد قرارگاه متمرکز کربلا و هماهنگی بین ارتش و سپاه، عملیات بزرگ فتحالمبین برنامهریزی و 2200 کیلومتر از شمال خوزستان آزاد شد.
وی همچنین با اشاره به سالروز وفات امالبنین به عنوان مادر چهار شهید در روز چهارم فروردین گفت: رزمندهای که در مقابل دشمن سینه سپر میکند، بدون شک تربیت خانوادگی شایستهای داشته است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:شهدا کسانی هستند که با لقمه حلال و در دامان مادری پاکدامن پرورش یافتهاند. البته نباید نقش پررنگ همسران شهدا را نیز نادیده بگیریم.
حجت الاسلام خاتمی در ادامه به نقش حوزه های علمیه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: جایگاه حوزه به خاطر معنویت و فراگیری، از اهمیت بهسزایی برخوردار است و باید همیشه نقش خود را برای بقای انقلاب حفظ کند.
وی در ادامه با سال نو را بهانهای برای تغییرات روحی و درونی عنوان کرد و گفت: باید متوقع باشیم که نوروز، روز فرج امام زمان (عج)، قدرت اهلبیت (ع) و عزت اسلام و مسلمین باشد؛ چراکه این روز، به منزله روز انتظار شیعهها و قدرت ما است.
حجت الاسلام خاتمی گفت: در سیره انبیا (ع)، جنگ و صلح همیشه برای خدا بوده است، از اینرو، ملت ما هم باید بر اساس سیره اولیای خدا رفتار کنند. در واقع عید نوروز میتواند بدون تشریفات خستهکننده، بهانه خوبی برای صلهارحام و رفع فاصلهها باشد.
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