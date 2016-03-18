به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق صالح ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه نهاوند، گفت: خداوند متعال نسبت به وفای به عهد توصیه‌های بسیار زیادی درآیات قرآن کریم داشته است.

وی افزود: در روایاتی که از اهل‌بیت (ع) نیز به‌جای مانده اهمیت وفای به عهد به‌وضوح قابل‌درک و فهم است و بر همین اساس خداوند افرادی را دوست دارد که دررسیدن و عمل کردن به عهد و هدفشان همچون دژ محکم باشند.

مدیر حوزه علمیه برادران نهاوند اظهار کرد: امروز وفادار بودن و ماندن به ولی امر خود و نائب برحقش از وظایف ذاتی ما است که اگر به آن اهتمام نورزیم مطمئناً خسران و نتیجه تلخ آن را خواهیم دید.

وی بابیان اینکه در دنیای امروز اهداف دنیوی موجب رنگ باختن برخی می‌شود، گفت: برخی افراد برای به دست آوردن کالاها و جایگاه‌های دنیوی شعارهای سر می‌دهند که بعد از رسیدن به هدف خود بر آن پایبند نیستند و مواضعی عکس آن چه گفته‌اند را دنبال می‌کنند.

وی اظهار کرد: فاسقان در جامعه امروز افرادی هستند که وجود و حضور ولی و سرپرست را قبول دارند ولی در انجام اوامر و ارشادات وی کوتاهی می‌کنند و یا در مواردی آن را سلیقه‌ای و یا غیرضروری می‌دانند.

حجت‌الاسلام صادق صالحی با اشاره به اینکه مقابله با دشمنان خداوند باعث بخشیده شدن گناهان می‌شود، گفت: نماز جمعه به علت داشتن ویژگی‌هایی همچون مجاهدت، سیاسی و عبادی بودن جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: برخی امروز به دنبال بد جلوه دادن اسلام ناب هستند و می‌گویند که دین اسلام دینی تند و خشن است.

مدیر حوزه علمیه برادران نهاوند بابیان اینکه امروز می‌گویند که باید با همه خوب بود یعنی همان زمزمه اسلام رحمانی، گفت: اسلام رحمانی با اصل قران و روایات منافات دارد.