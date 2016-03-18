ترافیک محورهای اصلی مازندران سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر محمد نژاد بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه ترافیک در محور آبعلی تا کلور سنگین اما در محور فیروزکوه به دلیل چهار خطه بودن با مشکل مواجه نیستیم تصریح کرد: محور امامزاده هاشم به دلیل بارش برف سنگین لغزنده است و از رانندگان تقاضا داریم در تردد از محورها احتیاط کنند.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه محور کندوان ترافیک نیمه سنگین دارد از رانندگان خواستار حفظ سلامت و امنیت جان خود در سفرهای نوروزی شد.

سرهنگ محمدنژاد با بیان اینکه تمام خودروها برای رفع نقایص فنی از نظر ایمنی اقدام کنند، اذعان داشت: با توجه به اینکه شرایط جوی استان قابل پیش بینی نیست رانندگان تمام تجهیزات مورد نیاز سفر را به همراه داشته باشند.

وی از تمام مسافران خواستار انجام مسافرت در روز شد، اذعان داشت: در بسیاری از محورهای استان به دلیل تعریض به رانندگان توصیه می شود از بوق زدن و تردد در شانه خاکی جاده ها خودداری کنند.

سرهنگ محمدنژاد با اشاره به تعطیلات و سفرهای نوروزی گفت: برای یک سفر خوب رانندگان تمام قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد سفرهای خوبی باشیم.

رئیس پلیس راه مازندران بیان کرد: مردم و مسافران می توانند برای اطلاع از محورهای مواصلاتی استان با شماره ۲۱۸۲۹۱۰، ۲۱۸۲۹۳۰، ۲۱۸۲۹۳۴ و ۲۱۸۲۹۲۴ با کد ۰۱۱ تماس بگیرند.